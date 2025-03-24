Özgür Özel Saraçhane'de: 'Özgür ölecek, Saraçhane'yi bırakmayacak'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 15:46

Güncelleme: 24.03.2025 - 16:02

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de nöbet tutmaya devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binasının önünde yaptığı açıklamada Saraçhane'yi terk etmeyecekleri vurgusunu yaptı.

Özel, Taksim konusunda ısrar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ana muhalefet lideri, bir kez daha Saraçhane için çağrı yaparak, "Biz 1 milyon kişi buradayız ve gitmiyoruz. Özgür ölecek, Saraçhane'yi bırakmayacak. Bana Taksim'de milyarlar verip burada yerin dibine gömseler yine de ben Saraçhane'yi bırakmam. Taksim çağrısıyla bizi bölmeye çalışmayın" dedi.

"SÖZÜMÜ DUYAN HERKESİ SARAÇHANE'YE BEKLİYORUM"

Özel, "Bugün nerede olmamız gerekiyorsa orada. Biz Taksim'de olmamız gerektiği gün Taksim'deydik. Gezi Parkı'nı kurtardık. İki günümüz var. Bizim olmamız gereken yer Saraçhane. Buradayız. "Taksim'e gidelim" deyip gücü böldürmeyin. Bizi birilerine karşı zayıf bırakmaya çalışıyorlar. Günü gelince hep beraber Taksim'e gideceğiz, hep beraber.

Sözümü duyan herkese sesleniyorum, 20.30'da yüz binler Saraçhane'de, İstanbul'un iradesine sahip çıkmaya, birbirine sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.