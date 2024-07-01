CHP lideri Özgür Özel Selçuk’ta yanan ormanlık alanı inceledi

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:55

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Selçuk'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla ve yangın söndürmede görevli personelle bir araya geldi. Genel Başkan Özgür Özel’e görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç eşlik etti. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan sorumlu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu da Genel Başkan Özel’e yangınlara ilişkin bilgi verdi. Nurlu, 155 araç ve 350 personelle yangınlara müdahale ettiklerini söyledi.

8 SAATTE 86 YANGIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Yaşar Korkmaz ise orman yangınlarına ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Korkmaz, Cumartesi ve Pazar günü İzmir’de 255 yangın çıktığını, bunun 21’inin orman yangını olduğuna dikkat çekti. Korkmaz, Cumartesi günü 8 saatlik süre içinde 86 yangın çıktığını belirtirken, bunun 6’sının ot yangını olarak başlayıp ormanlara sirayet ettiğini ifade etti. Yangına varış sürelerinin de hedefledikleri gibi olduğunu aktaran Korkmaz, Selçuk’ta yangından 350 hektarlık alanın etkilendiğini vurgulayarak yangının söndürülmesine Manisa, Bursa, Muğla, Aydın itfaiyelerinin de destek olduğunu söyledi. Diğer illerden gelen ve yangında görev alan itfaiye personeline teşekkür eden Genel Başkan Özgür Özel, “Ege'nin neredeyse tüm illerinden buraya çok önemli yardımlar geldi, önemli bir dayanışma örneği gösterildi. Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı halen daha soğutma çalışmaları sürüyor. Burada yaşayanların piknik yaptığı ve nefes aldığı bir alanı kaybetmiş durumdayız. Her bir ağaç önemli ama bu alandaki tüm canlı yaşamını kaybediyoruz. Bir daha böyle bir kızılçam ormanının oluşması 50 yıl sürecek. Her bir vatandaşımızın orman yangınları konusunda sorumluluğu var" dedi.

YANGINLARLA MÜCADELE ORTAK AKIL VE ORTAK İRADEYE DİKKAT ÇEKTİ

Ortak akıl ve ortak iradenin önemine dikkat çeken CHP'li Özgür Özel, "Her bir metrekare yeşil alan hepimizin bu millete namus borcudur. Her bir çam ağacı ve makilik arazi bu memlekete bizim borcumuzdur. O yüzden hem imar planlarında hem şehirlerin genişleme hem de orman yangınlarına karşı tedbir ve mücadelesinde pozisyonumuz kırmızı alarm pozisyonudur. Bunu partimin genel başkanı sıfatıyla yanmış bir ormanda, yüreği yanmış yöneticilerimin arasında bir kez daha ifade etmek istiyorum. Merkezi idaredeki muhataplarımızı birlikte çalışmaya ve ortaklaşmadan korkmamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Torbalı'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma ile ilgili bütün deliller toplanıp çalışmalar normalleştikten sonra bölgeyi ziyaret edeceğini açıkladı.