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Özgür Özel yönetiminden Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvuru

Özgür Özel yönetiminden Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvuru

14.07.2026 15:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel yönetiminden Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi amacıyla çağrı heyeti atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

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CHP kurultay delegeleri, olağanüstü kurultay talebiyle topladıkları imzaların işleme konulmaması üzerine, Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Dilekçede, üç kurultay delegesinin CHP Olağanüstü Kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, dün yaptığı basın toplantısında, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine olağanüstü kurultay için verdikleri imzaları hatırlatmış ve bugüne dek hiçbir işlem yapılmadığını belirtmişti. 

Emre, çağrı heyeti atanması için başvuru yapacaklarını açıklayarak; "Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz, 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Başvurumuzu yarın itibarıyla yapacağız" demişti. 

İlgili Konular: #Cumhuriyet Halk Partisi

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