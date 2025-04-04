Özgür Özel'den '6 Nisan' paylaşımı: 'Bu yoldan dönüş yok'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 19:27

Güncelleme: 04.04.2025 - 19:32

CHP partiye kayyum atanması ihtimaline karşı 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyecek. Kurultaya günler kala Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Kurultayın yapılacağı Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde miting düzenleneceği de duyuruldu.

ÖZEL'DEN ÇAĞRI

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yoldan dönüş yok! Ekrem Başkanı almadan, onu demokrasinin, adaletin, kardeşliğin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız!" ifadesini kullandı.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

Bu yoldan dönüş yok!



Ekrem Başkanı almadan, onu demokrasinin, adaletin, kardeşliğin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız!



???6 Nisan Pazar

??Nazım Hikmet Kültür Merkezi / Ankara

?16.00 pic.twitter.com/J4CdKZA8CN — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 4, 2025

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan’da düzenlenecek olağanüstü kurultaya ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamasında, “81 ilden üyelerimizi, vatandaşlarımızı, CHP’ye bu süreçte dayanışma vermek isteyen herkesi, bilhassa gençleri, demokrasi de buluştuğumuz herkesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyoruz” demişti.