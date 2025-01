Özgür Özel'den 'emekli maaşı' tepkisi: Memleketi onlara dar etmenin zamanı!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:42

Güncelleme: 07.01.2025 - 15:14

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel konuşmasına, kürsüye birlikte çıktığı CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'a teşekkür ederek başladı.

Kasap, Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez'in ölümünün ardından Saadet Grubu'nun düşmemesi için parti değiştirmişti. Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etme kararının ardından CHP'ye döndü.

Özel, "Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap geçen yıl Saadet Partisi grubu düşmesin, Hasan Bitmez'in sözü yerde kalmasın diye Saadet Partisine geçmişti. Şimdi tekrar aramıza döndü. Deva, Gelecek ve Saadet Partisinin yeni grubu hayırlı olsun" dedi.

Özel konuşmasının devamında, Doğu Anadolu illerine yaptığı ziyaretlerde gördüğü tabloyu anlattı. Konu üzerinden iktidara yüklenen Özel, "Açsın, yoksulsun, işsizsin ama zafer büyük Suriye'ye sevinmelisin. sanki Türkiye 200 milyar dolar kaybetmemiş de kazanmış, sanki 4 buçuk milyon sığınmacı Türkiye'ye gelmemiş. 'Zafer var orada' diyor. Senin söylediğin zaferi Kars'ta, Ardahan'da, Erzurum'da görmedim" dedi.

Özel'in konuşmasının devamı şöyle:

RÜŞVET DEĞİLSE NEDEN VERMEDİN?

Seçim zamanı, 'Bu can bu bedende durdukça seçim ekonomisini uygulamam' diyordu. Putin'le görüştü, gaz ödemesini 1 yıl erteletti ve seçim rüşveti olarak 25 metreküp bedava doğalgaz verdi. Seçim rüşveti değilse, bu kış niye vermedin? İhtiyaç sahiplerine ver bedava doğalgaz. Bal gibi seçim rüşvetine çevirdi."

BAKAN IŞIKHAN'A 'EMEKLİ MAAŞI' TEPKİSİ

Bunu yapman için kanun çıkacak güzel kardeşim. O kanunun çıkması için milletvekilleri yazacak. Bunlar tabi her zaman muvazaalı iş yaptıkları için. Kendileri Bakanlıktan yazackalar. Abdullah Güler'in görevlendireceği birkaç masum altına imza atacak utanmadan. Kanun teklifi komisyondan geçecek bu mecliste oylanacak. Sen oturduğun yerden 'en düşük emekli maaşını şu kadar yaptık' diyemezsin. Bir kez bu cehaleti, Meclis'e karşı hadsizliği, kendi parti grubunu paspas eden bu kibri kınıyorum.

'AK Parti gelmeden önce emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bu hesapla 33 bin lira olması lazım. 33 bin yapmıyorsan bile hiç olmazsa bir asgari ücret yapalım, 22 bin liradan aşağı emekli maaşı olmasın' diyorduk. Bugün gelmişler 14 bin 469 lira yapmışlar. Diyor ki 12 bin 500 lirayla geçinemedin 2024'te, gel şimdi 14 bin 469 lirayla geçin' diyor. Buradan tüm emeklilere bir kez daha sesleniyorum. Geçen yıl ne yaptıysak bu yıl daha fazlasını yapacağız. Artık sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız.

MEMLEKETİ ONLARA DAR ETMENİN ZAMANI

Şimdi yapmış olduğu, emekli zammıyla artık yüzde 15'e karşılık gelen bir artış yapmış oluyor. yüzde 15'lik bu artışla bu vakitten sonra emeklilerle birlikte meydan meydan dolaşıp bu iktidara kırmızı kartı göstermenin, büyük bir mücadeleyi başlatmanın, daha önce de söyledim, öyle başladık, öyle devam edeceğiz. Bu asgari ücretliye, bu emekliye, bu çiftçiye, bu esnafa, bu millete yaptıkları için bu iktidarın alnını karışlamanın, bu memleketi onlara dar etmenin zamanı gelmiştir.

'TERÖRLE MÜCADELE' AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir siyasi partiyle görüştüğü için terörle irtibatlı, iltisaklı diye haksızca, utanmazca iftiralarda bulundular. Biz ne yaptıysak milletin gözünün önünde yaptık, şeffaflığa önem verdik. Siyasi hesap yapmadan Türkiye'ye kurşun sıkanların karşısında, siyasetle sorunu çözmek isteyenlerin ise yanlarında olduk. İsmi gizleyerek, sorunun adını söylemeden çözüm arayarak milleti kandırmaya çalışanlardan olmadık. Kürt sorununa Kürt sorunu dedik. Türkiye'nin terörle mücadelesine, Türkiye'nin terörle mücadelesine sonuna kadar hak verdik, destek verdik. Geçmişten bugüne çözümün yanında olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin müktesebatını baş ucumuzda tuttuk. Düne kadar 'DEM Partisi kapatılsın' diyen, hala Kürt sorunu demeyen, diyemeyen, konuşurken inkâr eden, kapalı kapılar ardında pazarlık edenlere karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi pozisyonumuzu koruduk. Millete karşı samimi, sürecin her aşamasında şeffaf olduk. Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz.

'KÜRT SORUNU' VE DEM'İN ZİYARETİ

22 Ekim'den itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşananları dikkatle, titizlikle, ihtiyatla ve yakından takip ettik. Parti içindeki geçmiş müktesebatımızı başucumuza koyup parti içinde kurduğumuz ağırlığı hukukçulardan oluşan hazırlık komisyonuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanan süreçten en doğru şekilde Türkiye'nin çıkması için büyük bir demokratikleşme paketine sunacağı katkıları, ortaya koyacağı yaklaşımları, kanun tekliflerini, kanunların ikincil mevzuat uygulamaları noktasında yapılması gerekenleri çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Kürtlerin de, ayrımcılığa uğrayan tüm toplum kesimlerinin de bu devletin gerçek sahibi olarak kendilerini hissetmelerini sağlayacak düzenlemeler konusunda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Eğer bundan sonraki süreç bu hazırlıkların kıymetlendirileceği, sorunların çözülmesi için demokratik adımların kararlılıkla atılacağı bir sürece evrilirse en hazır parti biziz. Evrilmez, yine birbirlerini kandırmalar, samimiyetsiz yaklaşımlar, kişisel çıkar hesapları içinde bulunan süreci enfekte eder, geriye bırakırsa hiç kimse endişe etmesin. Bunun böyle olmasını istemeyiz ama kimse üzülmesin, enseyi karartmasın. Bu çıkarcı iktidar gider, samimi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı gelir, gerçek demokrasiyi kurar, Kürt'ün de, Türk'ün de, Alevi'nin de, Sünni'nin de, Türkiye'deki herkesin sorununu Cumhuriyet Halk Partisi çözecek iradeye ve birikime sahiptir. Bizim kriterlerimiz nettir: Şeffaflık, samimiyet, toplumsal mutabakat isteriz. Ne yapılacaksa meclis çatısı altında yapılmasını savunuruz. Demokrasinin önünün açılmasının bütün vatandaşlar için gerekli olduğunun altını çizeriz. Bir kişinin özgürlüğü, bir kişinin siyasi kariyeri için işletilecek göstermelik süreçlerin içinde yer almayacağımızı baştan duyurduk, buradan bir kez daha altını kalın harflerle çizmek isterim. Bugün DEM Partisi'nin sayın heyetiyle buraya kadar ifade ettiğim hususlar çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikle heyette yer alan üç değerli siyasetçiye Cumhuriyet Halk Partisi grubuna yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum.

CHP TOPLUMSAL BARIŞIN TEMİNATI

Kimse unutmasın ki Cumhuriyet Halk Partisi toplumsal barışımızı sağlayacak, demokrasinin önünü açacak tüm politikaların teminatıdır ama birilerinin koltuk hesabının teminatı olmadık, olmayacağız. Ahmet Türk'e üç kez kayyum atayan, atamış olanların samimiyetlerinin sorgulanmasından, daha birkaç ay önce kayyum atadıkları Sayın Ahmet Türk'ün şimdi bu sürecin içinde yer almasını istemelerinin samimiyetinin sorgulanmasından, Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer, geçen çözüm süreçlerinde komisyonların davetlisi, her bayramda AK Partili siyasetçilerin tebri listelerinin başında yer alan Ahmet Özer'in Silivri'de yatıyor oluşu gerçeğinin samimiyet sorgulatmasına, Gezi davasındaki arkadaşlarımızın, bizim yerimize her biri aylardır, yıllardır orada yatan arkadaşlarımız orada dururken birilerinin demokratçılık oyununa soyunmalarına vatandaşların şüpheyle yaklaşmasını anlayışla karşılamak gerekir.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ve şunu söylemek isterim: Sayın Erdoğan, geçen sefer yine kendilerinin çözüm süreci dediği bir süreci işletirken onun tam karşısında, en sert şekilde ona itiraz eden Sayın Bahçeli'ye şöyle sesleniyordu: 'Kimse karşımıza Türklük'le çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz' diyordu. Bugün birlikte bu noktaya geldiler. Bu gerçekliği tarihe ve milletin vicdanına, hafızasına emanet ediyorum. Ama bu süreçte milliyetçiliği ayağa, ayaklar altına alıp çiğneme deyince ne Cumhuriyet Halk Partisi altı okundan biri olan Atatürk milliyetçiliğini ne MHP'ye gönül verenlerin milliyetçilik anlayışı, İYİ Parti seçmeninin milliyetçilik anlayışı, AK Partili, AK Parti'ye gönül verenlere sorduğunuzda milliyetçi muhafazakâr yaklaşımları ya da herkesin kendi etnisitesine göre ifade ettiği bir milliyetçilik anlayışı herkesin kendi vicdanına ve kendisine emanettir. Hiç kimsenin değerlerinin ayaklar altına alınmasını doğru bulmayız. Ama bu sürecin garantisinin şu olması gerektiğini düşünüyoruz. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almak geçen sürecin özetiydi ve sonu oldu. Şimdi biz her türlü adaletsizliği ayaklar altına almak üzere yola çıkmalıyız. Her türlü eşitsizliği ayaklar altına almak üzere yola çıkmalıyız. Her türlü haksızlığa, her türlü ayrımcılığı ayaklar altında çiğnemeye varsanız biz de varız. Güçlü bir demokrasiyi hep birlikte kurarız, bu ülkenin yarınlarının önünü açarız. Biz varız. Varsanız haydi hep birlikte her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım, adil, güçlü bir Türkiye'yi kuralım. Yok, kendi hesabınızdaysanız biz orada yokuz. Biz milletin yanındayız, milletin hesabı Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz hesabıdır, onun arkasındayız.