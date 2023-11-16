Özgür Özel'den 'baba evi' açıklaması

CHP lideri Özel kendisine sorulan ‘baba evi’ sorusuna yanıt verdi. Özel “Partimizin kurucusu Atatürk olduğundan, partimiz Atatürk'ün partisi olduğundan yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:58
Özgür Özel'den 'baba evi' açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından kendisine sorulan “Ö. Özel ve Deniz Yücel üst üste CHP'yi "Baba evi, baba ocağı" olarak tanımlıyor. #EşitTemsil den sözedilirken bu söylem eşitliğe aykırı ve partiyi erkeklerin partisi ilan eden bir söylem. En kısa sürece değiştirilmesi gerekmez mi?” sorusuna yanıt verdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Eşit temsil konusunda çok hassasız. Bu nedenle açıkladığımız gölge kabinenin yarısı kadın, yarısı erkek.

"Baba evi" tanımlaması, partimizin kurucusu Atatürk olduğundan, partimiz Atatürk'ün partisi olduğundan yapılmaktadır.

Bu tanımlamamız, "Partimizin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı" ifadesiyle bitmektedir.

Maksadımız partiyi erkeklerin partisi yapmak asla değildir. Biz, partimizi gençleştirmek ve daha fazla kadının siyasete katılmasını sağlamak için bu yola çıktık.”


CHP Özgür Özel baba evi

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