İlk 11'de açıklanmıştı: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Antalyaspor karşısında ilk 11'de oynayacağı açıklanan Rachid Ghezzal maç öncesi sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 19:00
İlk 11'de açıklanmıştı: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku
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Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'leri belli oldu.

Rachid Ghezzal

MAÇ ÖNCESİ SAKATLANDI

Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer aldı. Ancak maç öncesi ısınmada sakatlanan Ghezzal, yerini Dele Alli'ye bıraktı.

Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.


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