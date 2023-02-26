İlk 11'de açıklanmıştı: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Antalyaspor karşısında ilk 11'de oynayacağı açıklanan Rachid Ghezzal maç öncesi sakatlandı.
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'leri belli oldu.
Rachid Ghezzal
MAÇ ÖNCESİ SAKATLANDI
Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer aldı. Ancak maç öncesi ısınmada sakatlanan Ghezzal, yerini Dele Alli'ye bıraktı.
Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.
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