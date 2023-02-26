İlk 11'de açıklanmıştı: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 19:00

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'leri belli oldu.

Rachid Ghezzal

MAÇ ÖNCESİ SAKATLANDI

Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer aldı. Ancak maç öncesi ısınmada sakatlanan Ghezzal, yerini Dele Alli'ye bıraktı.

Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.