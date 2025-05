Özgür Özel’den ‘güvenlik önlemi’ yanıtı: ‘Sokakta yürüyemeyenlerden değiliz’

Yayınlanma: 07.05.2025 - 18:30

Güncelleme: 07.05.2025 - 18:30

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İstanbul Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Özgür Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün İstanbul Sanayi Odası’na 22 binin üzerindeki üyesiyle, 80 yılı bulan tarihiyle, Türkiye ekonomisini adeta sırtında taşıyan KOBİ’lerin üyelerinin yüzde 90’ını oluşturduğu bu güçlü yapının temsilcilerine ziyarette bulunduk” dedi.

“EKONOMİDE BİR ANDA HER ŞEY ALLAK BULLAK OLDU”

Özel, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle geçtiğimiz dönemde Tüzük Kurultayı’ndan sonra Mayıs ayına hedeflediği ve 2007 yılında yazılmış olan programını yenileme sürecinde, Türkiye’nin önüne yeni bir yönetim perspektifi koymak, hem sanayicinin, üreticinin, yatırımcının hem de emekçinin haklarını birlikte savunmak, birlikte kazanmak, Türkiye’nin potansiyellerini birlikte değerlendirmek, daha çok kazanmak ve daha adil bölüşmek üzerinden ülkedeki herkese iyi gelecek bir gelecek perspektifi, gelecek tahayyülü konuşmak üzere hazırlık içindeydik. Malumunuz, detaylandırmayacağım, tanımlamalara yeniden girmeyeceğim ama Ekim ayından beri başlayan ve 19 Mart tarihinde somutlaşan süreç Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Türkiye’yi, demokrasiyi paralize eden ve konuşulması gerekenlerin konuşulmaması, bir de bedel ödememesi gerekenlerin bedel ödediği bir noktaya evrildi. Hiç şüphe yok ki bu yaşanan süreçte hiç suçu ve günahı olmayan, bazı yapılar gibi ‘Paramızı likitte tutalım, en uygun fonda tutalım. Şurada tutalım, burada tutalım. İşler karışınca kapıp kaçalım’ demeyen, Türkiye’yi seven, Türkiye’ye yatırım yapan, bu topraklarda üretip bu topraklarda kazanan, vergisini burada verenlere bedel ödeten bir sürecin içindeyiz. Öyle bir noktadayız ki ‘Efendim zaten enflasyon boşu boşuna yükselmişti, gıdım gıdım düşüyordu. Tırnaklarımızla rezerv kazıyıp getiriyorduk, kötü günlerde kullanılsın diye. Bir anda her şey allak bullak oldu.’ Türkiye’de TÜİK’e göre enflasyon 38’ken, tüm kredilerin kullandırılma oranı yüzde 38 büyümüşken, KOBİ’lere kullandırılan krediler yüzde 33’te kaldı. Bu daralma, büyüme trendinde olanların büyümesine, kendini döndürme ve borçlarını ödeme çabasında olanların bu işleri sürdürememesine sebebiyet verdi. Büyüyenler büyüyemez, sürdürenler sürdüremez, zaten zorda olanlar iflasa süreklenir noktaya geldi. Burada boşu boşuna bir süreç hiç derdi olmaması gereken, işi - gücü çalışmak olan, istihdam yaratmak, para kazanmak, ülkeye katkı sağlamak isteyenleri zora soktu.

“KOBİ’LERİN, ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARIN DA HAKKINI SAVUNUYORUZ”

Bir KOBİ gerçeği var Türkiye’de, 86 milyar dolar ihracat yapıyorlar. Türkiye’ye geçen yıl 19 milyar dolar ihracat fazlası getirdiler, yani ihracat - ithalat arasındaki farktan. Biz cari açıktan konuşurken, şimdi kimleri üzüyoruz farkında mıyız? O yüzden Türkiye’nin hem bu işte ‘Kredileri daraltalım, bilmem neleri yapalım….’ ‘Şu, şu, o onu yaptı, bu bunu yaptı’ demiyoruz. Ama burada boğazı sıkılan, daraltılan, nefes alamayanlar Türkiye ekonomisini taşıyan en sağlam kolon. İstihdam yaratanlar. Bu yüzden biz hem işçinin, emekçinin hakkını savunuyoruz. Hem üreticinin, yatırımcının, ihracatçının hakkını savunuyoruz. Birlikte kazanmak, adil bölüşmek, bu ülkeyi yarınlara güvenle taşımak zorundayız. Biz CHP olarak hem bu akut duruma, hem de gelecekte Türkiye ekonomisinin bir an önce tarif ettiğim gibi herkesin kazanacağı bir sürece nasıl taşıyacağımız konusunda, güçlü ve yetkin ekonomi takımımızın tespitlerini ve önerilerini paylaşma imkanı, belki ana başlıklarını konuşma imkanı bulduk. Bundan sonraki süreçte de detaylarda, alt başlıklarda birlikte çalışmak ve iletişim içinde olmak durumundayız. Sonuçta biz aynı milli takımı tutan, milli takım gol atınca hep beraber sevinen, kaybederse hep beraber üzülen, tasada ve kıvançta birlikte olan bu ülkeyi seven insanlarız. Bu ülkeyi seven sanayicilerin, üreticilerin meslek örgütlerinde ağırlanmış olmaktan, onlarla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu kara günlerin geçeceği, gençlerin de geleceği umutla bakacağı, sanayicinin de önünü görebileceği yarınlar ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

“SOKAKTA YÜRÜYEMEYENLERDEN DEĞİLİZ”

Genel Başkan Özel, kendisine yönelik saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmadığı sorusuna, “Arkadaşlar aynı ekiple çalışıyoruz, bir artış söz konusu değil. TÜSİAD'dan buraya da ayıptır söylemesi her siyasetçiye bu aralar nasip olmuyor olabilir, yoldaki selfie taleplerinin buradaki randevuyu aksatacak olmasından dolayı, çok sayıda genç arkadaşımız, vatandaşımız fotoğraf çektirmek istiyor, desteklerini iletmek istiyorlar. 16’daki randevuya 16’yi sekiz geçe gelebildik zaten. O yüzden yürüdük. Biz sokakta yürüyemeyenlerden değiliz arkadaşlar” yanıtını verdi.

“YAŞANANLAR, ZİYARETLERİMİZE ENGEL OLAMAZ”

Özel, “Bugün Beyoğlu’nda olmanız tesadüf mü?” sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

“Bizim Beyoğlu’nda olmamız tabii ki Pazar günkü saldırıdan sonra tesadüf. Çünkü biz bugün ziyaretleri aslında 1-1.5 ay önce yapmayı düşünüyorduk. Ama sonuçta Pazar günü yaşananlar bizim Beyoğlu’na gelip, bu kıymetli ziyaretleri yapmamıza asla engel olmaz. Siyasetin içinde bunlar var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün genel başkanları bugüne kadar bu süreçleri yaşadılar. Ve alınlarının akıyla çıktılar. Bu noktada bir endişemizin olması da söz konusu değildir.”