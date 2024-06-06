Özgür Özel'den iktidara hububat fiyatı tepkisi: 'Bu, üreticinin ölüm fermanıdır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hububat alım fiyatına tepki gösterdi. Özel, "Bu, üreticinin ölüm fermanıdır. Açıklanan hububat fiyatı, maliyetin bile altında kalmıştır. Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 23:29
Özgür Özel'den iktidara hububat fiyatı tepkisi: 'Bu, üreticinin ölüm fermanıdır'
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CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi.

AKP hükümeti ve Bakanlığın, çiftçilerin alın terini ve emeğini yok saydığını belirten Özel, "Bu, üreticinin ölüm fermanıdır. Açıklanan hububat fiyatı maliyetin bile altında kalmıştır, buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 Hububat Alım Fiyatları'na ilişkin açıklama yapmıştı.

Buna göre 2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmişti.



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