TÜSİAD yöneticilerine yurt dışı yasağı... Özgür Özel'den ilk tepki!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 01:10

Güncelleme: 20.02.2025 - 01:10

TÜSİAD Genel Kurul Toplantısı'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmünün uygulanacak.

Söz konusu kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özel, şunları yazdı:

"Tayyip Erdoğan’ın sabah hedef aldığı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın önce polis nezaretinde ifadeye götürülmesi ardından haklarında yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı verilmesi demokrasi ve hukuk ortamının nasıl çürütüldüğünün yeni bir göstergesi olmuştur.

“Ekonomi çok iyi”, “İktidarın yargısına helal olsun” deseler ayakta alkışlayacakları iş insanlarına, sadece eleştirdikleri için bu muamele reva görülmektedir.

İktidar açıkça, “beni eleştiren, sesini çıkaran yanar” diyerek tüm toplumu tehdit etmektedir.

Ne yaparsanız yapın, bu ülkede derdi çekenler, derdini anlatacak. İş insanı da sanatçı da gazeteci de siyasetçi de konuşacak.

Türkiye bu baskıya, bu kötülüğe susmayacak!"