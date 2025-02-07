Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı... Özür diledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesinde açıklamada bulundu. Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Hatay'da tartışmalara rağmen Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi konusunda özeleştiride bulundu. Özel, "Kazanmamız gerekip de kazanamadığımız tüm ilçe seçimleri için Genel Başkan sıfatıyla Hatay’da özeleştiri yapıyorum, özürlerimi diliyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine yönelik konuştu. Defne ilçesinde açıklamalarda bulunan Özel'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Özel, konuşmasında Hatay kararı nedeniyle özür diledi.
"ÖZELEŞTİRİ YAPIYORUM"
Özel, şunları söyledi:
Aday belirleme sürecindeki gecikmeleri, türbülansları biliyoruz. Doğrusunu yapalım diye, ankette doğrusunu bulalım diye üzerine titredik. Ama sonuçta seçimi kaybedecek bir yanlışın içinde olduk demek ki, Hatay böyle takdir etti. Ben partinin Genel Başkanı olarak Hatay Büyükşehir seçimleri için Samandağ seçimleri için, kazanmamız gerekip de kazanamadığımız tüm ilçe seçimleri için Genel Başkan sıfatıyla Hatay’da özeleştiri yapıyorum, özürlerimi diliyorum.
SÖZ VERDİ
Bundan sonraki süreçte Hatay’ı Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi, Türkiye’nin gözbebeği yapacağıma söz veriyorum. Bütün Türkiye’de kazanırken kaybettiğimiz Hatay’a, senin kazanç gecen, bu iktidarın değişeceği Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı seçeceğimiz ve iktidara geldiğimiz gün Hatay’ın kazandığı gün olacak, söz veriyoruz hepinize. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum, sizi seviyoruz, çok daha güzel günlerde birlikte olacağız. Direne direne kazanacaksınız, sonuna kadar arkanızdayız.
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