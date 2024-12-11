CHP’den ihraç edildi… Lütfü Savaş’tan ilk açıklama: ‘Hukuk önünde hakkımızı arayacağız’

Yayınlanma: 11.12.2024 - 18:11

Güncelleme: 11.12.2024 - 18:11

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı partiden ihraç kararı aldı.

Lütfü Savaş, ihraç kararı sonrası tv100'e açıklamalarda bulundu.

Savaş, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş felsefesine uygun bir şekilde yol alması için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Bu kararın alınması bizi yıldırmaz, daha fazla azimlendirir.Biz siyaseti şahsi olarak yapmıyoruz.Mücadelemizi hukuki olarak da yapacağız.

“HUKUK ÖNÜNDE HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ”

Ben bir savunma verdim. O savunma sonrasında yetkili kurumlar kararını aldı. İçimizde konuşulması gereken şeyleri dışarı vurmuşsunuz dedi. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız. Cumhuriyet Halk Partisinin de kuruluş felsefesine uygun davranması için mücadele edeceğiz.

Son 8 ayda her şey değişti. Yönetim değiştikten sonra, Kemal Bey'den sonra her şey değişti. Kemal Bey bizi dinlerdi. Şimdi ise kimseyi dinlemiyorsunuz. İktidarın günlük politikasını dinliyorsunuz. CHP böyle gitmez, gitse de iktidar olamaz. Günübirlik siyasetle bir yere varamazsınız. Partinin her kademesi kucaklanmalı. Birkaç kişinin ağzına bakılarak siyaset yapılmaz."

Savaş, hiçbir siyasetçi ile görüşmediğini belirterek, "Ben CHP ile hareket ediyorum. En doğru insanla yol yürümeye hazırım. CHP böyle gitmez, böyle giderse de iktidar olamaz" ifadelerini kullandı.

“BEN KULLANAMAZ MIYIM?”

“Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul” ifadelerinin sorulması üzerine Savaş “Bu ifadeleri birileri kullanıyor diye ben kullanamaz mıyım? Anket sonuçları her şey ortada. CHP 6 tane kuruluş felsefesini benimsemiyorsa, bu parti bir yere gidemez” dedi.

Savaş “Ben 13 yıldır bas bas bağırdım. Kemal Bey dinlerdi. Sayın Özel 3 gün kaldı, Suriye hakkında konuşmadı. Değişim ve dönüşümün hangi anlamda Türkiye için gerektiğini göstererek mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.