Özgür Özel'den 31 Mart tahmini: '11 büyükşehrin üstüne 5 büyükşehir eklememiz mümkün'

Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:19

Güncelleme: 28.03.2024 - 10:57

Yerel seçime sayılı günler kala, CHP lideri Özgür Özel, seçim tahminlerini paylaştı. Özel, "11 büyükşehirin tamamını korumamız üstüne de 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bir kere Bursa Balıkesir Manisa ve Denizli’nin dördünü de alsak şaşırmam, üçünü alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Halk Tv'de konuşan Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"GİRESUN'U, SİNOP'U KAZANACAĞIZ"

"(Partinin durumu ne olur?) Şu mümkün 11 büyükşehirin tamamını korumamız üstüne de 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bir kere Bursa Balıkesir Manisa ve Denizli’nin dördünü de alsak şaşırmam, üçünü alacağımıza inanıyorum. En az ikisini alacağız. Adıyaman’ın zorla adaylaştırdığı bir adayımız var Abdurrahman Tutdere, oraya kimi yolladıysak o yas gecesinden 10 milletvekili arkadaşımız görevliydi, geldiler Abdurrahman’ı aday yapalım dediler. Adıyaman’da ankete mankete bakmadan yaptık. İyimserdim ama beklentilerimizin ötesine geçmiş durumdayız. Giresun'u Sinop'u kazanacağız ve Trabzon'un merkezini kazanacağız. Afyon ve Uşak’ı yan yana kazanacağız. Kütahya’nın da çok büyük bir sürpriz potansiyeli var.

"HER ANKET BİR ÖNCEKİNDEN İYİ"

"Her anket bir öncekinden Ekrem Başkan için iyi geldi. Öyle olunca trend hep yukarıya doğru gitti. İddialı bir şey söylemiyim ama şunu söyleyeyim, hani haksızlığa uğradı ikinci seçim oldu ya ben ikinci seçimdeki farkı artıracağını bekliyorum.

"HER ŞEY İÇİN HAZIRLIK YAPILDI"

"Biz şuna hazırız tüm Türkiye’de çok farklı bir hazırlık yaptık tut ki İstanbul’da Ankara’da seçim oldu İzmir’de oldu, Malatya’da kafa kafayayız sayım uzadı, seçim sayımı sürerken Malatya’ya gidecek 10 arkadaşımız belli şu an. Her yer için hazırlık yapıldı. İstanbul için benzer bir durum olursa başka illere gitmesi gerekenler dışında herkes İstanbul’a gelecek. Krizin çıktığı yere acil müdahale mangamız hazır. Vatandaşın oy namusudur sandığa atana kadar ona ondan sonra bize emanet. Biz CHP olarak sandık güvenliği açısından üzerimize düşen her şeyi yaptık. O kadar ileri bir noktadayız ki bugün akşam 4. kez tatbikatımızı yapacağız. Buradan bir çağrıdan bulunmak istiyorum bizim bütün görevlilerimiz tamam bir ordu hazır ama vatandaşlarımızdan benim için rahat değil sandığa sahip çıkmak istiyorum diyen herkesi ilçe başkanlıklarına gidip müşahit kartlarını almaya davet ediyoruz. Bir de avukatlarımıza bir avukat fazlanın 10 avukat fazlanın hiç kimseye zararı yok.