Özgür Özel'den 'Muharrem Ayı' mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem ayının başlaması nedeniyle X hesabından mesaj yayımladı.
Özel’in mesajı şöyle:
“Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim.”
Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim. pic.twitter.com/3nkQoRSkpr— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 7, 2024
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