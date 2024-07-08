Özgür Özel'den 'Muharrem Ayı' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 00:34
Özgür Özel'den 'Muharrem Ayı' mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem ayının başlaması nedeniyle X hesabından mesaj yayımladı.

Özel’in mesajı şöyle:

“Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini ümit eder, tutulan tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilerim.”



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