Özgür Özel'den partilere teşekkür: Türkiye kazanacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren siyasi partilere teşekkür etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade verdiği İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne siyasi partilerden yoğun katılım oldu.
CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından partilere teşekkür etti.
"TÜRKİYE MÜCADELESİ"
Özel, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bu birliktelik Türkiye’nin umududur. Bugün Türkiye için umut ateşini yakan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başkanlarımıza, yollara dökülerek onlara sahip çıkan onbinlerce yurttaşımıza, partililerimize teşekkür ediyorum. Demokrasi ve adalet için büyük bir dayanışma gösteren; İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Zafer Partisi, DEVA Partisi, TİP, Sol Parti, EMEP, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi’ne şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadele, Türkiye mücadelesidir. Hep birlikte kazanacağız, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak!"
Bu birliktelik Türkiye’nin umududur.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 31, 2025
Bugün Türkiye için umut ateşini yakan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başkanlarımıza, yollara dökülerek onlara sahip çıkan onbinlerce yurttaşımıza, partililerimize teşekkür ediyorum.
Demokrasi ve adalet için büyük bir dayanışma gösteren; İYİ… pic.twitter.com/iYLnt1Iyi0
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi
- Teğmenler TSK'den ihraç edildi
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Suat ağabeye mektup
- Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı
- Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
- Seçil Erzan davasında flaş gelişme!
- Cumhur İttifakı’nın hedefine oturdu