Özgür Özel'den partilere teşekkür: Türkiye kazanacak

Yayınlanma: 31.01.2025 - 22:09

Güncelleme: 31.01.2025 - 22:09

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade verdiği İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne siyasi partilerden yoğun katılım oldu.

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından partilere teşekkür etti.

"TÜRKİYE MÜCADELESİ"

Özel, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu birliktelik Türkiye’nin umududur. Bugün Türkiye için umut ateşini yakan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başkanlarımıza, yollara dökülerek onlara sahip çıkan onbinlerce yurttaşımıza, partililerimize teşekkür ediyorum. Demokrasi ve adalet için büyük bir dayanışma gösteren; İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Zafer Partisi, DEVA Partisi, TİP, Sol Parti, EMEP, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi’ne şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadele, Türkiye mücadelesidir. Hep birlikte kazanacağız, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak!"