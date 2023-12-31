Özgür Özel’den ‘yerel seçim’ mesajlı yeni yıl videosu: Herkesi iktidara bir sarı kart göstermeye davet ediyorum

Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:13

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:13

CHP Lideri Özgür Özel 2023’ün son gününde sosyal medya hesabından ‘yeni yıl’ videosu paylaştı. Özel “2024 yılına umutla baktığımız güzel duygularla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Ülkemizi, gençlerimize yakışır bir ülke haline getireceğiz.” Notuyla paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“23 yılının son günündeyiz ve bütün ülke saatler sonra bir yılı daha tamamlamanın ve bir başka yıla kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Bu yıla girerken çok iyi bir yıl bekliyorduk. Hep birlikte çok mutluyduk. Çünkü Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıydı. Ancak 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük yıkım, büyük depremle tüm ulus olarak, tüm ülke olarak büyük acılar yaşadık. 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Yaralılarımız var ve yüz binlerce kişi evsiz barksız kaldılar.

İşin daha kötüsü kendilerine bir yıl içinde evleriniz yapılacak ve evlerinize gireceksiniz diye verilen sözün aksine, neredeyse depremin birinci yılı dolmak üzereyken 10 vatandaşımızdan 9’u çadırda ya da konteynerde barınmak zorunda kalıyor. Sorunları büyük. Karda kışta çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi acılar çekiyorlar. Sadece deprem değil. Cumhuriyetin 100. Yılında çok fazla acılar yaşadık, kazalar yaşadık, felaketler yaşadık ve şehitlerimiz oldu. Buradan bir kez daha kahraman Mehmetçiği saygıyla, sevgiyle selamlarken, kucaklarken, kayıplarımız için, şehitlerimiz için bir kez daha Allah’tan rahmet, hem ailelerine hem de milletimize başsağlığı diliyoruz. Bundan sonra yeni kayıplar yaşamamak, yeni şehitler vermemek için herkesin görevini en iyi şekilde yapmasını, hiçbir ihmale yer bırakmayacak şekilde en titiz tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bunun da takipçisi olacağız.

Cumhuriyetin ilk 100 yılının son yılında Cumhuriyetin 100. Yılına gireceğimiz seçimler de yapıldı. Bu seçimlerde 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak istediğimiz sonuçları alamadık. Ardından partimizde yaşanan bir kurultay sürecinde partimizde bir değişim oldu. Şimdi partimiz genç kadrolarıyla çok daha fazla kadın yöneticiye yer verdiğimiz kadrolarıyla Cumhuriyet’in ikinci 100 yılına giriyor.

'HERKESİ İKTİDARA SARI KART GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ'

İlk hedefimiz Mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde hem geçen seneki seçim sonuçlarından mutsuz olanları hem de geçen sene seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy verseler de yaşamdan beklediklerini alamayan, hayat pahalılığının karşısında ezilen, emeklerinin karşılığını alamayan, geleceğinden endişeli olan herkesi 31 Mart seçimlerinde hem bu iktidara bir sarı kart göstermeye hem de geleceğe daha umutla bakmak için iyi yönetilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönettiği, herkesin göç etmek istediği, yerleşmek istediği şehirlere, bu iyi yönetime bir ödül vermeye davet ediyoruz. Elbette herkes Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönettiği şehirlere gelemez ama verecekleri oylarla iyi CHP belediyeciliğinin, halkçı CHP belediyeciliğinin kendi şehirlerine getirebilirler. Biz 31 Mart günü oy pusulasında göreceğiniz sizin için çalışacak, dürüst çalışacak, namuslu çalışacak, israf etmeyecek, yolsuzluğa izin vermeyecek belediye başkan adaylarımıza destek vermenizi bekliyoruz. Bundan 5 yıl önce Mart’ın sonu bahar dedik, baharı getirdik. Şimdi bahar getiremediğimiz illere bahar getirmeyi, 5 yıl önce bahar getirdiğimiz illerde yazı sürdürmeyi, güzel günleri sürdürmeyi vaat ediyoruz. Bu güzel duygularla geçmiş yılın acılarını geride bırakıp 2024 yılına umutla baktığımız bu güzel duygularla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.

Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Gelecek çok güzel olacak ve bütün dünyanın üzerinde hesap yaptığı bu güzel ülkenin gençlerinin gelecekleri için dünyanın diğer ülkelerinde hesap yaptıkları, hayal kurdukları yarınları kabul etmiyoruz. İstediğinizde gideceksiniz, istediğinizde döneceksiniz ama bu güzel ülke sizin eviniz, sizin vatanımız. Çok yakın zamanda bu ülkeyi gençlerimize yakışır bir ülke haline getireceğiz. Bir kez daha hepinizin yeni yılınızı kutluyorum.”