Merdan Yanardağ’dan seçmeler

05 Ekim 2023 Perşembe

Bugün Merdan Yanardağ’ın 101 gün tutuklu olarak hapiste kaldıktan sonra ilk kez mahkeme karşısına çıkarıldığı duruşmada yaptığı savunmadan bazı cümleleri alıntılayarak değerli okurlarıma olayın vahametini anlatmak istiyorum.

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“Bu dava basın özgürlüğünü ortadan kaldırma, Türkiye’yi baskıcı ortama sürükleme davasıdır.

Benim tutuklanmam bağımsız medyaya gözdağı vermek içindir. Toplumu sindirmek içindir.

Burada olmamın nedeni TELE1’in yayınlarından dolayıdır.

Sosyal medyada bir trol ordusu var, onları millet sanan bir savcılık var.

Sözümona infial var. Biri sokağa çıkmış mı yok, TELE1’in önüne gelip bir protesto var mı yok ama halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmışım. Beni destekleyen binlerce tweet var bunları dikkate almayan savcılıkla karşı karşıyayız.

Seçimlerden önce yaptığımız yayınlar rahatsız etti.

Bir gün önce bir internet sitesinde Ensarioğlu bir röportaj veriyor ve diyor ki ‘Yeni bir çözüm süreci olabilir aslında bu sorun çözülmüştü ama Demirtaş’ın yüzünden çözülmedi. Abdullah Öcalan iyi niyetliydi.’

Bu iddianamede Galip Ensarioğlu’ndan hiç söz edilmiyor. İddianame ikinci bir montaj yapmış.

TELE1’de bu güne kadar 3 bin program yapmışım, 62 saniyelik bir bölüm kesilmiş, üstelik üzerinde beş saat çalışılmış, 25 Haziran’da sosyal medyaya yüklenmiş.

Ebabil var ya kapatılan onun gibi hesaplar. Beş gün bu program hiç görülmemiş 5. gün infial yaratmış.

Öyle bir montaj yapılmış ki önü arkası yok.

AKP, İmralı’yı siyasi bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Daha önce kullandı onun üzerinden tehdit ediyor.

Biz orada programın tamamını verdik. Ve bu metin esas alınmadı, 62 saniyelik video esas alındı.

Tutuklama gerekçesi olarak (savcılık) katalog suç demiyor, HSK’ye şikâyet etmek istiyorum bir ihmal söz konusu.

İtiraz ettik dediler ki; ‘Deliller toplanmadı’ bir daha itiraz ettik, ‘Kaçma şüphesi’ var denildi. Bir daha itiraz ettik, savunmam alınmadı diye bırakılmadım. Böyle bir şey olabilir mi?

Burayı da bir Cumhuriyet mahkemesi olarak görmek istiyoruz.

Fiilden hareketle değil failden hareketle suç üretmek yapılan. Mussolini hukuku uygulanıyor. Ön infaz. Bu TCK’den çıkarıldı ama uygulanıyor.

Vatandaşların bir bölümünü düşman sayan, millet saymayan, mahkemeleri siyasi enstrüman olarak kullanan bir anlayıştır bu.

Ensarioğlu’nun söylediği hiçbir şey davada yok.

Yandaşların Öcalan övgülerini saymaya gerek var mı?

Ensarioğlu PKK seçime girsin demiş, yine Ensarioğlu ‘PKK üzerindeki gücü liderliği devlet için bir şanstır’ demiş.

Ben iktidarın ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarmaya çalışan bir gazeteci olarak iktidarın araçlarına itiraz ettim.

Bu mahkeme ya tarihe geçecek ya da baskıcı bir yere sürüklendiği tarihine geçecek.

Ben mahkemenin dünya ve hukuk tarihine geçmeyi tercih edeceğini düşünüyorum, değilse eğer yolu açık olsun.

Garip olan ben Ergenekon’dan yattım, şu anki yargılanmamın tam tersi suçlamalarla. Hâkimler, savcılar şu an kaçtılar cemaat yayınlarından kopyala yapıştır yaparak iddianame yazılıydı, sahte de olsa bir delil kuruyorlardı.

Şimdi neymiş? Duran Kalkan’ın söyledikleri yönünde program yapmışız. Sosyal medyada 2 milyon 300 bin yayını var Kalkan’ın onlar tekrar incelense paralel bir şey bulunur iktidara da buraya da.

İktidarın adalet anlayışı bu; kendinden olan olmayan. Ne diyorlar millet ve zillet. Halkın yarısına zillet diyorlar. Ben bunlara karşı geleceğim.

Adalet anlayışı da böyle. Dolayısıyla mahkemenin Cumhuriyet hukukuna sahip çıkacağını umuyorum.

Mahkeme salonunda ‘Biji serok Apo’ deyip ‘Düşünce özgürlüğü’ diyerek serbest bırakılmış insanlar var.

İçtihada da bağlı kalınacaksa davanın düşürülmesini ve beraat etmeyi talep ediyorum.

Ve bu troller hakkında suç duyurusu talep ediyorum.”

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Merdan Yanardağ’ın savunmasının tam metni, avukatlarının savunmalarıyla birlikte, TELE 1’in internet sitesine konmuş.

Tümünün okunmasında yarar var:

Türkiye’nin hukuk tarihine “olumsuz bir örnek” olarak geçecek bir dava daha!

Dilerim İstinaf Mahkemesi veya Yargıtay aşamasında düzeltilir.