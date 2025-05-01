Özgür Özel'den TRT'ye 'kutlama': 'Biz hatırlatıyoruz...'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TRT 61 yaşında. Ne mutlu! Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu!" dedi.

Özgür Özel'den TRT'ye 'kutlama': 'Biz hatırlatıyoruz...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 20:50

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından TRT'nin kuruluş yıldönümüne yönelik tepkili bir paylaşım yaptı. 

Özel daha önce de pekçok kez TRT'ye yanlı yayın yaptığı ve muhalif partilere yer vermediği konusunda tepki göstermişti. 

Özel'in söz konusu paylaşımı şu şekilde:

"TRT’miz 61 yıldır yayında. 

Böyle başlayabilmeyi çok isterdim. 

Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasi partinin operasyon kanalına dönüştürdüler.

Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor. Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor.

TRT 61 yaşında. Ne mutlu!

Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu!

Bu vesileyle TRT emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, o ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum."


Etiketler: #CHP #Özgür Özel #trt

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