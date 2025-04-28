Putin'e özendi... TRT'de çalışan AKP'li gazeteci Murat Söylemez'den 'muhaliflere suikast' çağrısı!
TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak yaptığı paylaşımına yaptığı yorumda, "Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?" diyerek yanıt verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Nisan tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşımda bulunarak, "Artık haddini bil!" demişti.
Hakan Fidan'ın CHP lideri Özel'e yönelik paylaşımının altına gelen bir yorum ise dikkat çekti.
TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez, Bakan Fidan'a seslenerek, skandal bir paylaşımda bulundu.
"PUTİN'E MUHALİF KİM VARSA ÖTE TARAFI BOYLADI"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden 'suikast' benzetmesinde bulunan Söylemez paylaşımında şunları kaydetti:
"Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?"
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