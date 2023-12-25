Özgür Özel’in çelengine saldırdı: AKP’nin aday adayı olduğu ortaya çıktı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem için düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayan kişinin, AKP’den Gaziantep milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk olduğu ortaya çıktı.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem için dün Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazı öncesinde bir kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayıp tören alanı dışına attığı görüldü.
Bu esnada bir grup ise tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek verdi.
BirGün’ün aktardığına göre, olayın ardından Özel’in çelengini parçalayan şahsın AKP’den Gaziantep milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk olduğu ortaya çıktı.
Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kalkan şu ifadeleri kullandı:
“Dün şehidimizin cenaze töreni sırasında provokatörlük yapan, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in çelengini parçalayan kişi; AKP Gaziantep milletvekili aday adaylarından. Geçenlerde canına kıyan askerimiz Ökkeş Gök de bu ülkenin evladıydı. Hiç biriniz ortada yoktunuz.”
Dün şehidimizin cenaze töreni sırasında provaktörlük yapan,CHP Genel Başkanı Sayın @eczozgurozel 'in çelengini parçalayan kişi;Akp #Gaziantep Milletvekili aday adaylarından. Geçenlerde canına kıyan askerimiz Ökkeş Gök'te bu ülkenin evladıydı.Hiç biriniz ortada yoktunuz. pic.twitter.com/MuiZZeZmk9— Uğur Kalkan (@ugurkalkan1923) December 25, 2023
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