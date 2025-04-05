Hedef gösterip, hakaret etmişti: İrem Derici'den AKP'li Ali Dinçer'e 'boykot' davası!
Şarkıcı İrem Derici, boykot çağrıları üzerinden kendilerini hedef göstererek hakaret eden AKP'li Çine Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer'e tazminat davası açtığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından başlayan protestolar, boykot kampanyaları ile sürüyor.
Üniversite öğrencilerinin boykot çağrısına toplumun farklı kesimlerinden olduğu gibi, sanat dünyasında da destek olan isimler oldu.
Bu isimlere yönelik hedef göstermeler, gözaltılar ve işten çıkarılmaların yankıları sürerken, skandal bir paylaşım da AKP'li Çine Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer'den geldi.
Dinçer, boykot çağrısı yapan sanatçıların fotoğrafını "İşte Boykot edilecek mallar" ifadesiyle paylaştı.
TAZMİNAT DAVASI AÇTI!
Şarkıcı İrem Derici ise, kendisini hedef alan ve hakaret eden AKP'li Dinçer ile ilgili hukuki işlem başlattığını duyurdu. Derici, Dinçer'e tazminat davası açtı.
Dinçer, 31 Mart 2023 yerel seçimlerinde AKP'nin Çine Belediye Başkan adayı olmuştu.
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