Özlem Zengin görevden mi alındı? AKP'den açıklama geldi!
31 Mart yerel seçimlerde hüsrana uğrayan AKP'de tartışmalar sürüyor. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına AKP'den yanıt geldi.
AKP'de yerel seçim kaybının ardından tartışmalar sürüyor. Seçim mağlubiyetinin nedeni olarak kamuoyunda 'günah geçisi' olarak gösterilen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in görevden alındığı iddia edildi.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yanıt verdi.
"ONUR DUYDUĞUM BAŞKANIMIZIN..."
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.
Güler şu ifadeleri kullandı:
“AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."
AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sn. Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim.— Abdullah Güler (@avabdullahguler) April 4, 2024
Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının…
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