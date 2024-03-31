Para karşılığında oy kullanıp gruptan paylaştılar!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:51

Güncelleme: 31.03.2024 - 12:07

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde para karşılığında AKP'ye oy veren kişiler, kurdukları WhatsApp grubunda oy pusulalarının fotoğraflarını paylaştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, oy verme işlemlerinin devam ettiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, AKP’lilerin para karşılığı oy kullandırdığı ve bunun için bir WhatsApp grubu kurduğu iddia edildi.

Para karşılığında oy kullandırılan kişiler, oylarını AKP’ye verdiklerini gösteren oy pusulası ile birlikte fotoğraflarını bu gruba attı. ‘Atilla Ocağı’ adı verilen bu grupta 296 kişinin ekli olduğu görüldü.

Oy kullanırken fotoğraf çekmenin oyun geçersiz sayılması için yeterli bir belge olduğunu belirten DEM Partili avukatlar, konuya dair İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunacaklarını belirtti.