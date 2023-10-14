Hedef 2028 seçimi: İstanbul il kongresi sonrası CHP'de gözler kararsız delegelere çevrildi

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

CHP’de İstanbul il kongresi sonrası parti içi dengelere ilişkin konuşan değişimciler, “Kararsız kalan ya da daha önce genel merkezi destekleyen delegelerden bize ulaşıp fikrini değiştirdiğini, bizi desteklediğini söyleyenler oluyor” dedi.

Değişimciler, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beraber verdiği görüntüyü değerlendirdi.

‘KAZANACAĞIZ’

Değişimciler, İmamoğlu ve Özel’in bir araya gelmesiyle ilgili “Orada 2028 için koyulan bir hedef gösterildi. Özgür Özel genel başkan olacağını, yerel seçimlerin kazanılacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu’da kongreden bu yana 2028 için bir hedef koydu. O hedefi koyarken ‘Ben cumhurbaşkanı adayıyım’ diyor. Biz partinin İstanbul’da yaşadığı hareketlilikle bir ivme kazanabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul’da kongre sonrası delegelerin tavrının değiştiğini düşünen değişimciler, “İki arada bir derede olan birçok kurultay delegesi artık başarabileceğimizin havasına girmiş durumda. İlk emareyi Samsun il Başkanı verdi. O da genel başkanın değişmesi gerektiğini söyledi. Hatta buna bağlı olarak il başkanlarının sürekli genel merkezin baskısı altında tutulduğunu görüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim gündemli toplantılarını işaret eden partililer, “Genel başkan hafta sonu il başkanlarıyla da görüşecek. Hafta içi milletvekilleriyle buluştu. Sürekli bir çağrılma var” ifadelerini kullandı.

YÜCEL’DEN ÖZEL’E DESTEK

Öte yandan, genel merkeze yakın listenin kazandığı belirtilen İzmir’de daha önce il başkanlığı yapan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel sosyal medya hesabından Özel’i desteklediğini açıkladı. Yücel partinin değişime ihtiyacı olduğunu söyledi.