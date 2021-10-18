Pervin Buldan: Bir dahaki seçimlerde HDP bu ülkeyi yönetecek bir parti olacak

18 Ekim 2021 Pazartesi, 17:24

HDP tarafından Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu yanındaki alanda ‘Demokratik Çözüm İçin Demokrasiye Çağrı’ mitingi düzenlendi. Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefet partilerine birlik olma çağrısında bulundu.

"27 Ekim tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz demokrasiye çağrı deklarasyonumuzun halkımızla buluşma faslını gerçekleştiriyoruz. İlk mitingimizi de Ağrı’da yapıyoruz." diyen Buldan, "HDP demokratik siyasete yön vermeye devam edecek. Şimdilik demokratik bir muhalefet yürütüyoruz. Ama bu böyle devam etmeyecek. İleriki süreçte demokratik iktidarın bir parçası olacağımıza bugün bir kez daha söz veriyoruz. Bir dahaki seçimlerde HDP bu ülkeyi yönetecek bir parti olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi kurtaracak 11 maddelik bir tutum belgesi yayınladıklarını" belirten Buldan "Şimdi bunula birlikte tüm demokrat kesimlere, Türkiye’nin muhalefetine, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine çağrıda bulunuyoruz. Gelin hep birlikte el ele vererek bu belgeyi esas alarak Türkiye’nin demokrasiye olan ihtiyacına karşılık bu tutum belgesine sahip çıkalım. Kapımız bütün herkese açıktır. Kapımız bugün muhalefette olan bütün partilere açıktır. Evet, muhalefet partileri bir araya gelirse, birlik olursa eğer AKP hükümetinin bir daha iktidara gelmesini engelleyebiliriz" diye konuştu.

Buldan’ın konuşması sonrası verilen konserin ardından etkinlik sona erdi.



