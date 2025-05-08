'Sırrı Süreyya Önder'e suikast' iddiası... DEM Parti'den açıklama geldi!

Sırrı Süreyya Önder'in aracına, rahatsızlığından bir hafta öncesinde suikast düzeneği konulduğu iddia edildi. DEM Parti, bu iddiaya ilişkin "2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

'Sırrı Süreyya Önder'e suikast' iddiası... DEM Parti'den açıklama geldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:07

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracına, rahatsızlığından bir hafta öncesinde suikast düzeneği konulduğu ve fotoğraflarını da Doğu Perinçek'e gösterdiği iddia edildi.

DEM Parti de , bu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"SOL ARKA LASTİKTE BİR DÜZENEK TESPİT EDİLDİ"

'Aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiğinin tespit edildiği' aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."


Etiketler: #Dem Parti #Sırrı Süreyya Önder #suikast #açıklama

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