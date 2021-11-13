Demirtaş sinyali verdi: HDP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nı mı destekleyecek?

5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı Gerçek'te kaleme aldığı bir yazıyla HDP'lilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izleyeceği yolu değerlendirdi.

2018'deki yerel seçimlerde, sosyal medya hesabından demokrasinin önemine vurgu yaparak Millet İttifakı adaylarının desteklenmesini isteyen Demirtaş, önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aynı denklemin sağlanacağının sinyalini verdi. AKP ve MHP'nin "HDP'yi ve HDP üzerinden muhalefeti terörize ettiğini" ifade eden Demirtaş, "Son yerel seçimlerde ve tekrarlanan İstanbul seçiminde bu dahiyane (!) planın işe yaramadığı, hatta ters teptiği görülmesine rağmen neden tutmamış, tutmayan, tutmayacağı da net olan bir plan üzerinde ısrar ediyorlar?" şeklinde sorular yöneltti.

Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'lilerin izleyeceği yola değinerek kaleme aldığı yazı şöyle:

"Cumhur İttifakı, HDP’ye ve HDP üzerinden muhalefete neden bu kadar saldırıyor? Çünkü kafaları çalışmıyor. Çünkü bunlarda, “Efendim yanlış yapıyoruz” diyecek bir Allah’ın kulu kalmadı.

Önümüzdeki ilk seçimlerde HDP seçmenlerinin ne yapacakları, nasıl davranacakları seçimlerin sonucunu belirleyecek. Sanırım bu görüşe katılmayan yoktur. Elbette bu durum, HDP seçmenlerinin oyunu diğer seçmenlerin oylarından daha değerli kılmaz. Bununla birlikte, HDP’nin ittifaklar dışı konumlanması onun stratejik önemini artırmıştır. AKP-MHP blokunun HDP’ye ve HDP üzerinden diğer muhalefete bunca ölçüsüz, ahlaksız, sınırsız saldırmasının nedeni de budur.

Amaç HDP’yi terörize ederek meşruluğunu zayıflatmak, oylarının artmasını engellemek ve HDP ile Millet ittifakını iş birliği içinde gösterip bir bütün olarak tüm muhalefeti terörist ilan ederek şoven, milliyetçi oyları Cumhur İttifakında konsolide etmektir. Bu da herkesin açıkça gördüğü, bildiği bir plan. Son yerel seçimlerde ve tekrarlanan İstanbul seçiminde bu dahiyane (!) planın işe yaramadığı, hatta ters teptiği görülmesine rağmen neden tutmamış, tutmayan, tutmayacağı da net olan bir plan üzerinde ısrar ediyorlar?

Bu konuda çok derin, görkemli, şahane siyasi analizler de yapabilirim! Birçok siyasi nedeni peş peşe sıralayıp gerçekçi bir tablo sunabilirim sizlere. Ama öyle yapmayacağım, sadece tek bir neden üzerinde duracağım. Cumhur İttifakı, HDP’ye ve HDP üzerinden muhalefete neden bu kadar saldırıyor? Çünkü kafaları çalışmıyor. Çünkü akılsızlar. Çünkü etraflarında aklı başında tek bir insan kalmadı. Çünkü bunlarda, “Efendim yanlış yapıyoruz” diyecek bir Allah’ın kulu yok. Emin olun, nedeni bu kadar basittir. Bakın anlatayım.

HDP’liler oy veriyorlar diye CHP ve İYİ Partili seçmenler kendi partilerinden vazgeçer mi?

Yerel seçimlerde HDP, Millet İttifakının içinde değildi, halen de değil. Dolayısıyla Millet İttifakının hiçbir belediye başkanı adayı HDP’li değildi ya CHP’liydiler ya da İYİ Partili. HDP o dönemde ne yaptı? CHP’li adayları dışarıdan destekleme kararı aldı ve o adaylara kazandırdı. İYİ Partili adaylara karşı da kendi adayını çıkardı. Cumhur İttifakı buna karşı, beka tartışmasını öne çıkaran bir seçim kampanyası yürüttü.

Şimdi kendinizi CHP’li veya İYİ Partili seçmenlerin yerine koyarak düşünün lütfen. Desteklediğiniz Millet İttifakının adayının kazanması zor görünüyor ama siz kazanmasını çok istiyorsunuz haklı olarak. Sonra HDP diye bir parti çıkıyor ve sizin adayınızı sadece demokrasinin gelişmesi için destekleme kararı alıyor. Bu durumda, CHP ve İYİ Parti seçmeninin şöyle mi düşünmesi beklenir? “Aaa, bak bu olmadı. Eğer benim kazanmasını çok istediğim adayıma HDP’liler de oy verecekse ben oy vermem kardeşim, gider Cumhur İttifakı adayına oy veririm.” Bu mudur yani? HDP’liler de oy verecek diye bir parti seçmeni, kendi adayından ve partisinden vazgeçip karşı ittifaka mı geçer yoksa sevinçten, HDP’li seçmenle kol kola halay mı çekmeye başlar? Yanıtı belli zaten, seçimi kazandılar ve kol kola halay çektiler.

Seçmenlerin zeka seviyesini kendilerininki kadar sanıyorlar

Erdoğan ile Bahçeli’nin bu kirli, kara propagandalarının akılcı olması için seçimlerde ortak adayın HDP’li olması gerekirdi. Eğer HDP’li bir adaya CHP ve İYİ Partili seçmenlerin oy vermeleri gerekseydi bu saldırıların bir mantığı olabilirdi. Ama gelin görün ki, bu basit durumu bile anlayamayacak kadar akıl ve izandan yoksunlar. Ve halen durmuyorlar, aynı saçma sapan stratejide ısrar ediyorlar. Yandaş kanallarda HDP’ye, bana ve dolayısıyla seçmenlerimize gece gündüz hakaret ediyorlar. HDP’ye veya bana her “terörist” dediklerinde, seçmenlerimizin tamamı, bu hakareti kendilerine edilmiş sayıyorlar. Buna inanmayanlar 2018 yerel seçim sonuçlarına bakabilirler.

Mesela bizleri hapiste tutmak, HDP’li belediyelere kayyum atayarak, HDP’yi kapatarak; grup toplantılarından, miting meydanlarından ve televizyon programlarından hakaretler yağdırarak HDP seçmenlerinin ikna olacaklarına mı inanıyorlar? HDP’lilerin şöyle mi düşünmelerini bekliyorlar acaba? “Evet ya, Erdoğan ile Bahçeli haklıymış, HDP de Demirtaş da biz de teröristmişiz, öğrendiğimiz iyi oldu. En iyisi sandığa gitmeyelim, gitsek bile ya Erdoğan’a ya da Bahçeli’ye oy verelim. ” Komik ama durum bu. Seçmenlerin zeka seviyesini kendilerininki kadar sanıyorlar.

Yerel seçimlerdeki denklem cumhurbaşkanlığı seçiminde de geçerli

Aynı denklem cumhurbaşkanlığı seçimi için de geçerli. Meclis seçimlerine HDP zaten parti olarak tek başına gireceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor. Ve evet, bu basit denklemi bile çözebilecek kadar akıldan ve ferasetten yoksunlar. Cumhur İttifakı, HDP’ye bu kadar hukuksuz, ahlaksız saldırıları sürdürerek kazanacağını sanıyorsa fena halde yanılıyor.

Sonuç olarak HDP de seçmenleri de Türkiye’de gerçek bir huzur, uzlaşı, demokrasi ortamı istiyorlar. Eşitçe ve özgürce, bir arada yaşayalım diyorlar. Seçimlerde partilerinin yanında çelikten bir irade gibi durmaya devam edeceklerinden kuşkum yok. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ise ne yapacaklarını şimdilik bilemiyoruz ama ne yapmayacaklarını çok iyi biliyoruz, aptallık etmeyecekler. Her zamanki gibi akılla ve vicdanla hareket edecekler.

Tüm Bilal’lerden özür dileyerek tane tane anlattım, daha ne yapayım?"