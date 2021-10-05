PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı

FETÖ soruşturmaları kapsamında, halen 14’ü aktif görevde, 8’i eski PETKİM Petrokimya A.Ş.’nin çalışanı 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
05 Ekim 2021 Salı, 09:24
PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, FETÖ'nün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında PETKİM Petrokimya A.Ş. ve Star Rafineri çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda mühendis, teknisyen, tekniker, satış elemanı, şoför vb. görevleri icra eden, halen 14’ü aktif görevde, 8’i eski PETKİM çalışanı olan 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların haklarında FETÖ'yle irtibatlarını gösterecek nitelikte beyan, ByLock kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı, KHK ile kapatılan dernek üyeliği ve iş yeri SGK kaydı bulunduğu belirtildi.


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