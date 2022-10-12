Ersan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Ersan Şen hangi baroya bağlı?
Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı televizyon programlarında yaptığı yorumlar ile sık sık gündeme geliyor. Hukukçu Şen'in yaşamı merak ediliyor. Ersan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Ersan Şen hangi baroya bağlı?
Ersan Şen 1966 yılında Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1987 yılında lisans ve 1989 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde doktorasını tamamladı, Doçentlik ile Profesörlüğü ise, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanlarında olmak üzere İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı’nda elde etti. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşıyor.. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza Özel Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku derslerini veriyor.
Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
ERSAN ŞEN HANGİ BAROYA BAĞLI?
Ersan Şen İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.
ERSAN ŞEN EVLİ Mİ?
Ersan Şen 1992 yılından beri Arife Şen ile evli. Arife Şen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.
ERSAN ŞEN'İN KİTAPLARI
Suç örgütü
2018
Elkoyma
2017
Şike
2012
Yorumluyorum: ceza hukuku perspektifinden güncel olaylara bakış
2011
Çevre ceza hukuku: (ceza hukuku açısından sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkı)
1994
Tutuklama: uygulamada şüpheli ve sanık haklarının korunması
2011
Koşullu salıverilme, denetimli serbestlik ve ceza infaz sorunları
2016
Türk hukukunda telefon dinleme gizli soruşturmacı X muhbir
2008
Devlet ve kitle iletişim araçları karşısında özel hayatın gizliliği ve korunması
1996
Karşılıksız çek suçu: yeni Çek Kanunu'nda ceza sorumluluğu
2010
İfade hürriyetinde sınırlama ve güvence rejimi: yorumlu karar derlemesi
2017
3 Temmuz sözde şike hukuku
2017
Anayasa Mahkemesi kararlarında ceza hukuku, ceza özel hukuku, ceza yargılaması hukuku, ceza infaz hukuku
1998
Türk Ceza Kanunu'nda uluslararası suçlar
2011
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