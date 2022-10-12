Ersan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Ersan Şen hangi baroya bağlı?

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:59

Ersan Şen 1966 yılında Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1987 yılında lisans ve 1989 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde doktorasını tamamladı, Doçentlik ile Profesörlüğü ise, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanlarında olmak üzere İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı’nda elde etti. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşıyor.. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza Özel Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku derslerini veriyor.

Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

ERSAN ŞEN HANGİ BAROYA BAĞLI?

Ersan Şen İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

ERSAN ŞEN EVLİ Mİ?

Ersan Şen 1992 yılından beri Arife Şen ile evli. Arife Şen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.

ERSAN ŞEN'İN KİTAPLARI

Suç örgütü

2018

Elkoyma

2017

Şike

2012

Yorumluyorum: ceza hukuku perspektifinden güncel olaylara bakış

2011

Çevre ceza hukuku: (ceza hukuku açısından sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkı)

1994

Tutuklama: uygulamada şüpheli ve sanık haklarının korunması

2011

Koşullu salıverilme, denetimli serbestlik ve ceza infaz sorunları

2016

Türk hukukunda telefon dinleme gizli soruşturmacı X muhbir

2008

Devlet ve kitle iletişim araçları karşısında özel hayatın gizliliği ve korunması

1996

Karşılıksız çek suçu: yeni Çek Kanunu'nda ceza sorumluluğu

2010

İfade hürriyetinde sınırlama ve güvence rejimi: yorumlu karar derlemesi

2017

3 Temmuz sözde şike hukuku

2017

Anayasa Mahkemesi kararlarında ceza hukuku, ceza özel hukuku, ceza yargılaması hukuku, ceza infaz hukuku

1998

Türk Ceza Kanunu'nda uluslararası suçlar

2011



