Prof. Dr. Osman Bektaş'tan yurttaşlara uyarı: En büyük hasarı artçılar verecek

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:43

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:19

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli olarak meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde, çok sayıda can kaybı yaşandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken gerçekleşen 7.6 şiddetindeki ikinci depremle yıkımın boyutları daha da büyüdü. AFAD, can kaybının 3 bin 419'a ulaştığını açıkladı.

"DEPREM DEĞİL BİNA CAN ALIR..."

Depremin, Türkiye'nin yapı stoğunun yetersiz olduğu bölgelerden birinde gerçekleştiğine dikkat çeken Bektaş, "Görüyorsunuz aynı muhitte bir apartman ayakta kalırken başka apartman yıkılıyor. Buradan binaların deprem yönetmeliğine bağlı kalınarak inşa edilmediği anlamı çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde bu büyüklükte depremler, bu kadar hasar oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

"BİLİM ADAMLARINI DİNLEMEDİLER!"

Deprem uzmanlarının, çok kez Doğu Anadolu bölgesine ilişkin uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Osman Bektaş, "Defalarca 'olabilecek en büyük depreme karşı hazırlanmalıyız' dedik. Bilim adamlarının sözüne değer verilseydi, Doğu Anadolu'nun yapı stoğu çok daha önceden yeterli hale getirilirdi. Bu kadar can ve mal kaybı da olmazdı" şeklinde konuştu.

YURTTAŞLARI UYARDI!

İkinci büyük deprem ve artçıların yarattığı ilk sarsıntının şokuyla binaların "yorulduğunu" vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, bölgedeki yurttaşları "Eğer binalarında kırık-çatlak varsa evlerine girmemeleri gerekir. Binadan şüphelilerse muhakkak suretle uzman kişilere sormaları lazım. En büyük hasarı ilk deprem değil ikinci deprem ve diğer artçılar verecek. Deprem bölgedeki diğer fay hatlarını dinamik stres transferiyle geçici olarak tetiklemiştir" diyerek uyardı.

Osman Bektaş, sözlerini "Bu depremler Türkiye'de hep olacak. Devlete ve yerel yönetimlere düşen görev, vatandaşa sağlıklı binalar oluşturmaktır. Devlet yapı stoklarını güçlendirmelidir" ifadeleriyle bitirdi.