Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'ndan Sinan Oğan açıklaması: 'Özür diliyorum'
Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan’a verdiği destek yüzünden özür diledi. Halaçoğlu, "Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum. Halbuki bugüne kadar en azından milliyetçiliğinde samimi olduğu kanaatim vardı" dedi.
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Halaçoğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan için takipçilerinden imza istediği için özür diledi.
"SİZLERDEN TEKRAR ÖZÜR DİLİYORUM..."
Halaçoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
“Değerli arkadaşlar! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, samimi olarak milliyetçi diyerek Sinan Oğan beye sizlerden imza istirham etmiştim. Sağolun birçoğunuz destek verdiniz. Ancak maalesef söylediklerinin ve vaatlerinin tam aksi bir karar aldı ve hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum. Halbuki bugüne kadar en azından milliyetçiliğinde samimi olduğu kanaatim vardı. Sizlerden tekrar özür diliyorum. Çok üzgünüm. Ama ümitsiz değilim. Gün doğmadan neler doğar.”
ÖZÜR— Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) May 23, 2023
Değerli arkadaşlar! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, samimi olarak milliyetçi diyerek Sinan Oğan beye sizlerden imza istirham etmiştim. Sağolun birçoğunuz destek verdiniz. Ancak maalesef söylediklerinin ve vaatlerinin tam aksi bir karar aldı ve hepimizi hayal kırıklığına+
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