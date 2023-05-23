SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı anlattı: Sinan Oğan’ın oyları hangi adaya gidecek?

Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:37

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:38

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, CNN TÜRK'te katıldığı programda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy veren seçmenlerin ikinci tur davranışına ilişkin tahminlerde bulundu.

"Sinan Bey olsun, Ümit Bey olsun, kim hangi tarafa destek verirse versin bu 5,17'nin gideceği adresler 0,1-0,2 oynar. Çok değişmez. Sadece bu açıklamalar kendi siyasi geleceklerini şekillendirmek için önemlidir" diyen Bayrakçı, "Ankette de çıktı. Bu 5,17'nin 4'te 1'i yaklaşık 1,25'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gider. Yaklaşık 3'te 1'i yani 1,8'i Kemal Bey'e gider. 2'ye yakını da sandığa gitmez. Hiçbir açıklama bu dağılımı çok fazla değiştirmez" ifadesini kullandı.

Bayrakçı, ikinci turda katılım tahminine ilişkin de "O gece katılımın düşeceğini sanmıyorum. Muhalefet tekrar ümitlenirse muhalefetin katılımı artar iktidar da rehavete kapılmayın derse artar" değerlendirmesi yaptı.