16 ay beklettiler: İBB’nin trafiği çözecek projesi engellendi

Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:29

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı’nın, sorumluluk alanında olmamasına rağmen TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkisindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için 2021 yılında çalışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan Başakşehir ilçesi Mahmutbey Gişeler Mevkii Tem Katılım Yolu Projesi, 31 Ağustos 2021 tarihinde İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan imzasıyla Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne resmi bir yazıyla iletildi.

Onay için sunulan ön proje ve protokole yanıt alınamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 11.10.2022 tarihinde bu kez hatırlatma yazısı gönderdi. Yazıda, “Proje dosyası ve taslak protokol incelenip onaylanmak üzere ilgi yazıyla tarafınıza gönderilmiş olup, söz konusu projede uygulama projelerine başlayabilmesi için idarenizin kurum görüşü ve onayı gerekmektedir” denildi.

"MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

İBB’nin ilk başvurusundan İlk başvurudan 16 ay sonra, 5 Ocak 2023 tarihinde İBB’ye yanıt verdi. KGM 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Bölge Müdür Yardımcısı Arif Yıldız imzasıyla İBB’ye gönderilen yazıda, “İBB tarafından hatırlatılarak bölge müdürlüğümüze gönderilmiş olan Başakşehir İlçesi Mahmutbey Gişeler Mevki TEM Katılım Yolu Ön Projesi’nin onaylanması talep edilmektedir. Bölge müdürlüğümüzün yol ağında yer alan TEM otoyolu Mahmutbey Batı kavşağı ile Mahmutbey Gişeler arası kesimde, trafik yoğunluğundan kaynaklı sıkıntıların çözülmesi amacıyla proje alternatiflerine yönelik çalışmalar, bölge müdürlüğümüzde yürütülmektedir” denildi.

Ancak geçen sürede bölgede KGM tarafından herhangi bir çalışma yapılmazken, AKP’nin İBB adayı Murat Kurum ise İBB’nin iki yıl önce çözmek istediği ancak engellenen Mahmutbey gişelerindeki trafik yoğunluğunu çözme vaadinde bulundu.

İBB’nin hazırladığı projenin onaylanması durumunda, bugün itibarıyla proje tamamlanmış olacak; Tem Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan gişeler yönüne katılım ile TEM İkitelli çıkışı bölümünde yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek için TEM otoyoluna katılım mesafesi uzatılacaktı. Katılım yol genişliği 17 metreye, yol uzunluğu da 892.9 metreye çıkarılacak, istinat duvarı ve alt geçit genişletmesi ile bölgede ciddi bir rahatlama sağlanacaktı.