Yeni Şafak yazarı Orakoğlu'ndan 'seçimlerin selameti için Twitter kapatılsın' çağrısı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:59

Güncelleme: 10.05.2023 - 10:59

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne 4 gün kala, AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinde sosyal medyaya erişim engeli çağrısı yapıldı.

Gazetenin yazarlarından, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı yazarı Bülent Orakoğlu, bugün (10 Mayıs 2023) kaleme aldığı köşe yazısında "seçimlerin selameti için Twitter'in uygun bir süre kapatılması" gerektiğini belirtti.

Orakoğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Türkiye Yüzyılı’nın ‘katılım ve strateji açısından’ Türkiye’nin belki de dünyanın en büyük ve muhteşem İstanbul mitingine karşı Pentagon’un kontrolündeki Twitter’den milli iradeyi hedef alan alçak ve kalleş organize bir saldırı düzenlendi. 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na açıkça sansür uygulanarak milyonlarca insan engellenerek, yok sayılarak, Kandil ve Pensilvanya’nın adayı Kılıçdaroğlu’nun öne çıkarılması amacıyla açıkça suç işlenmiştir. Bu olay Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerine resmen müdahale ve antidemokratik bir girişimdir. Bu saldırının hesabı Twitter ve arka plandaki azmettiricilerinden uluslararası ve iç hukuk açısından sorulmalıdır. Gerekirse Türkiye’de Twitter seçimlerin selameti ve iç güvenlik açısından uygun bir süre kapatılmalıdır."











