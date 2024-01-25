'Rant kavgasıyla' gündeme gelen başkana 200 milyon TL'lik yetki

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 06:17

Yerel seçimler yaklaşırken AKP’li belediyelerin attığı adımlar da dikkat çekiyor. AKP’li Manisa Yunusemre Belediyesi, ocak ayı meclis kararlarında belediye başkanına 200 milyon liralık kredi yetkisi verildi. CHP ve İYİ Parti’nin ret oylarına karşın kabul edilen kararla belediye başkanı AKP’li Mehmet Çerçi millet bahçesi, gençlik merkezi gibi kurumlar için kullanılmak üzere 200 milyon lira para üzerinde yetkili oldu.

Yunusemre Belediyesi’nin 2023 bütçesi 1 milyar 241 milyon liraydı. Yunusemre Belediyesi geçen yıllarda AKP içerisinde yolsuzluk tartışmaları üzerine gelen istifayla çalkalanmıştı. AKP’li Belediye Meclis üyesi Hamza Durmuş, 2021 yılında belediye ile AKP teşkilatı arasında rant kavgasının yaşandığını belirterek istifa etmişti.



