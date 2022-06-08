Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Saray'da bir araya geldi: Gündem Suriye

08 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Saray’da bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir saat görüşen liderlerin gündeminde planlanan Suriye harekâtı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomideki gelişmeler vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda yaptığı açıklamalarla Suriye’nin kuzeyine yönelik bir harekât yapılacağı mesajını vermişti. Erdoğan’ın görüşmede Bahçeli’ye harekâtın ayrıntılarını aktardığı öğrenildi. Bahçeli ise Erdoğan’a terör operasyonlarını desteklediklerini söyledi.

"TAHIL KORİDORU"

Saray zirvesinde Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta son durumun da ele alındığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmelerle diplomatik süreçler hakkında Bahçeli’ye bilgi verdiği kaydedildi. Görüşmenin bir diğer gündem maddesinin “tahıl koridoru” olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği de gündeme geldi. Erdoğan’ın Bahçeli’ye İsveç ve Finlandiya heyetiyle yapılan görüşmelerde Türkiye’nin sunduğu istemlere ilişkin bilgi aktardığı kaydedildi. Görüşmede uluslararası gündemin yanı sıra iç politikadaki ekonomik gelişmelerin de ele alındığı, Erdoğan’ın, bu alanda atılan adımları ve gelecek için planlanan önlemleri aktardığı öğrenildi.