Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Saray'da bir araya geldi: Gündem Suriye
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürpriz görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat görüşen liderlerin gündeminde planlanan Suriye harekâtı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomideki gelişmeler vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Saray’da bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir saat görüşen liderlerin gündeminde planlanan Suriye harekâtı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomideki gelişmeler vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda yaptığı açıklamalarla Suriye’nin kuzeyine yönelik bir harekât yapılacağı mesajını vermişti. Erdoğan’ın görüşmede Bahçeli’ye harekâtın ayrıntılarını aktardığı öğrenildi. Bahçeli ise Erdoğan’a terör operasyonlarını desteklediklerini söyledi.
"TAHIL KORİDORU"
Saray zirvesinde Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta son durumun da ele alındığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmelerle diplomatik süreçler hakkında Bahçeli’ye bilgi verdiği kaydedildi. Görüşmenin bir diğer gündem maddesinin “tahıl koridoru” olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği de gündeme geldi. Erdoğan’ın Bahçeli’ye İsveç ve Finlandiya heyetiyle yapılan görüşmelerde Türkiye’nin sunduğu istemlere ilişkin bilgi aktardığı kaydedildi. Görüşmede uluslararası gündemin yanı sıra iç politikadaki ekonomik gelişmelerin de ele alındığı, Erdoğan’ın, bu alanda atılan adımları ve gelecek için planlanan önlemleri aktardığı öğrenildi.
Video Haberler
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- Rusya Büyükelçisi Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- AKP'de 'yalnızlık' istifası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı