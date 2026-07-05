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RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'NATO zirvesi' uyarısı

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'NATO zirvesi' uyarısı

5.07.2026 12:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'NATO zirvesi' uyarısı

RTÜK, televizyon kanallarımı NATO Zirvesi'yle ilgili yapılacak haber ve tartışma programlarında "kamu yararı ve milli güvenlik perspektifini gözetmeleri" konusunda uyardı.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın kuruluşlarını 7-8 Temmuz'da yapılması beklenen NATO Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama ile uyardı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel güvenlik ve diplomasi başlıklarının yoğunlaştığı bu kritik dönemde, yayıncı kuruluşlarımızın haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifimizi gözetmeleri büyük önem arz etmektedir. Yayınların teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, ifade özgürlüğü ile yayıncılık sorumluluğu arasındaki dengeyi esas alıyor, tüm yayın akışlarının İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca zirvenin ehemmiyetine uygun bir titizlikle takip edilmekte olduğunu önemle hatırlatıyoruz. Yayıncı kuruluşlarımızın ülkemizin uluslararası konumuna yakışır bir mesleki etikle hareket edeceklerine inanıyor, tüm medya mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz."

İlgili Konular: #RTÜK #NATO zirvesi

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