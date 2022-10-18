RTÜK üyesi İlhan Taşçı 'TELE1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı' diyerek açıkladı
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in "TELE1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattığını" söyledi.
Sansür Yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in TELE 1'in 10 güne kadar kapatılması için bir rapor hazırlattığını açıkladı.
Taşçı şu ifadeleri kullandı:
''Sansür yasasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin harekete geçti; TELE1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı. Dikkat program durdurma değil ekran karartma! Üst Kurul'un tavrını yarın göreceğiz. Basın özgürlüğü mü yoksa ekran kapatma mı diyecek."
Sansür yasasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin harekete geçti; TELE 1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) October 18, 2022
Dikkat program durdurma değil ekran karartma!
Üst Kurulun tavrını yarın göreceğiz.
Basın özgürlüğü mü yoksa ekran kapatma mı diyecek.
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