RTÜK’te 8 daire başkanına 46 yardımcı: "RTÜK bir arpalık değildir"

24 Kasım 2021 Çarşamba, 12:50

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun geçen hafta köşesinde yazdığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) 8 daire başkanlığına bağlı olarak tam 46 daire başkan yardımcısının görev yaptığına dair skandalı Meclis gündemine taşındı.

RTÜK’te 8 daire başkanına bağlı sekiz yardımcının haricinde 38 kişinin fazladan kadro işgal ettiğini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Her bir daire başkan yardımcısının aylık net maaşı 11 ila 15 bin lira arasında değişiyor. Dolayısıyla bir daire başkan yardımcısının kuruma aylık maliyeti en az 20 bin lira. Yıllık maliyeti ise 240 bin liradan fazla. 8 daire başkanına bağlı 8 yardımcıyı çıkardığımızda geriye fazladan kalan 38 daire başkan yardımcısının RTÜK’e aylık maliyeti 760 bin TL, yıllık maliyeti ise 9 milyon 120 bin TL. RTÜK Başkanı’na soruyorum 8 daire başkanının olduğu bir kurumda 46 daire başkanının olmasının nedeni nedir” diye konuştu.

“YARDIMCISINI TANIMAYAN BAŞKAN VAR”

Konuyla ilgili soru önergesi de verdiğini ifade eden Sertel, RTÜK’ün birilerinin “arpalığı” olmadığı belirterek, şunları söyledi:

“Böylesine yüksek sayıda atama Sayıştay’ın denetim raporuna da konu olmuş durumda. Ancak orada bile yazmayan vahim noktayı da söyleyeyim. Yardımcısını hiç görmeyen daire başkanı var RTÜK’te! Evet, Başkanını tanımayan yardımcılardan, yardımcısını tanımayan başkanlardan söz ediyorum. Yani yolda karşılaşsalar selam veremezler. Ama bu kişilere birileri el uzatmış, liyakatı rafa kaldırmış ve bankamatik memuru gibi çalışmasına göz yumuluyor. RTÜK bir çiftlik haline gelmiş. Ama o kurum kimsenin çiftliği değildir. RTÜK’ten birçok insan haksız kazanç sağlıyor görüntüsü hakim. Birçok liyakatsiz kişinin o kuruma doldurulması doğru değildir. RTÜK bir arpalık değildir, olmamalıdır.”

RTÜK’te Üst Kurul Başkanı’na bağlı olarak; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olmak üzere sekiz daire başkanlığı bulunuyor.