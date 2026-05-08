Saadet Partisi’ne kayyım davası 11 Mayıs’ta görülecek: Seçimlere katılması tehlikeye girebilir

Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024’te gerçekleştirilen ve genel başkanlığına Mahmut Arıkan’ın seçildiği 9. Olağan Kongresi’nin usulsüz yapıldığı iddiasıyla iptalinin istendiği dava 11 Mayıs’ta Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

DAVADAKİ İDDİALAR NE?

Dava, eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve arkadaşları tarafından açıldı.

Dava kapsamında; Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep dahil 49 il ile 750 ilçenin “Siyasi Partiler Kanunu”nun öngördüğü süre içinde kongreye gitmemesi gerekçesiyle kongrede oy kullanan bin 26 delegeden 789’unun delege vasfı taşımadığı iddia ediliyor.

Bu iddia kapsamında ise eski Keçiören İlçe Başkanı Davut Açıkgöz, parti üyesi Sedat Tarhan ve akademisyen Kenan Karagöz’ün partiye kayyım atanması isteniyor.

SEÇİMLERE KATILMASI TEHLİKEYE GİREBİLİR

Mahkeme; Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen yazı kapsamında kongreye gitmeyen ve münfesih (dağılmış) duruma düşen il örgütlerinin hukuki statüsünü karara bağlayacak.

Mahkemenin kongrenin iptaline hükmetmesi durumunda parti yönetimine kayyım heyeti atanacak ve Saadet Partisi’nin olağanüstü kongreye gitmesi zorunlu hale gelecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda partinin seçimlere girebilmesi de tehlikeye girecek.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı adayı çalışmalarına başladıklarını belirtmiş ancak isim vermemişti.

Arıkan konu hakkındaki soruya, "Silivri'de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz" demişti. Arıkan, cumhurbaşkanı adaylarının tüm Türkiye'nin aradığı bir kişi olacağını öne sürmüştü.

Arıkan'ın bu açıklamalarından sonra kayyım davasının gündeme gelmesi dikkat çekti.