Saadet Partisi'nin Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Mahmut Arıkan seçildi

Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:20

Güncelleme: 24.11.2024 - 18:25

Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi'ni Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Delegenin en az yüzde 15’inin desteğini alan Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan ve İstanbul milletvekili Birol Aydın genel başkanlığa aday oldu.

Birol Aydın 221 imza Mahmut Arıkan ise 741 imza delegenin desteğini aldı. Eski genel başkan Mustafa Kamalak ise 36 imza aldı ve aday olamadı.

'DEMEDİKLERİNİ BIRAKMADILAR'

Kongrede Temel Karamollaoğlu genel başkan olarak son kez konuşma yaptı. "Çok iyi genel başkanlık yaptım demiyorum ama hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim. Koltuk için asla kula minnet eylemedim"dedi. Karamollaoğlu'nun "Netenyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadı" ifadelerini kullanmasının ardından salondakiler "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları attı.

Kongreyi AKP adına takip eden Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz bu sloganın ardından salonu terk etti.

'İKTİDARIN UTANÇ MADALYASI'

Mahmut Arıkan seçim öncesi yaptığı konuşmasında 'yeni nesil siyaset' vurgusu yaptı. Arıkan konuşmasında iktidarı da sert sözlerle eleştirdi. "Zalime gemi göndermek şahsiyet değil şahsiyetsizliktir" diyen Arıkan Bu ülke hiçbir zaman bu kadar İsrailci olmamıştı. Bu da iktidarın utanç madalyasıdır" ifadelerini kullandı.

'BU İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ'

AKP'nin "Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar ile mücadele" için yola çıktığını anımsatan Arıkan, "Bu iktidarın Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Karşısında artık Saadet Partisi ve yeni nesil siyaset vardır. AK Parti'nin miladı dolmuştur, AK parti bitkindir, Türkiye'yi bitirmektedir. Biz bu iktidarı demokrasiyle göndereceğiz. Yeni nesil siyasetle, 'Yarın başıma bir iş gelir mi?' Türkiye'sinden kurtulacağız" dedi.

'İNANÇLARI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'

Arıkan konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Biz inançları özgürleştireceğiz. Biz dinin istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. İktidarın zincire vurduğu inancı özgürleştireceğiz. Bu ülke Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün Sünni'nin olduğu kadar Alevi'nin de ülkesidir. Çoğunluğun ırkçılığına milliyetçilik derken azınlığınkine ırkçılık diyemeyiz. Irkçılık kötüdür. Biz buna toptan karşıyız. Dilleri, Meclis tutanaklarına 'bilinmeyen dil' olarak geçerken Kürt sorunu yoktur diyemeyiz."

'HEPSİNİ SÖKÜP ATACAĞIZ'

Birol Aydın da yaptığı konuşmada "Devlet idaresi, yerinde saymayı dahi beceremeyen acemi asker gibi aksıyor. Ekonomik açıdan bitik, diplomatik zeminde yitik bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin sorunları var, biz çözeceğiz. Türkiye'nin düşmanları var, biz yeneceğiz. Türkiye'nin potansiyeli var, biz kapasiteye dönüştüreceğiz. Türkiye'de fakirlik artıyor. Yoksulluğu biz bitireceğiz. Türkiye'de yolsuzluk, hırsızlık ve arsızlık zirve yapmış. Hepsini söküp atacağız” dedi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 823 oy alan Mahmut Arıkan genel başkan seçildi.