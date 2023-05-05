Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak 'yapay zekâ' videosu

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini yapay zekâ ile görselleştirerek yeni bir video paylaştı. Video, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 09:26
Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak 'yapay zekâ' videosu
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Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoda; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyledikleri gerçek olsa nasıl olurdu sorusunun cevabını #YapaysaErdoğanYapay diyerek yapay zekâ ile gösterdi.

Yayımlanan videoda Erdoğan yapay zekâ ile pilot, astronot, öğretmen, doktor, alışveriş yapan yurttaş gibi farklı şekillerde gösterildi, kendi sözlerinin muhatabı oldu. 

"YAŞANANLAR TEK AKLIN ÜRÜNÜ"

Erdoğan’ın söylemleri ile Türkiye'nin gerçekleri arasındaki çelişki çarpıcı şekilde gözler önüne serildi.

Saadet Partisi; ekonomiden depreme, hakaretten uçuk vaatlere kadar birçok konuyu ele aldığı videoyu “Görüntüler yapay zekânın; yaşananlar tek aklın ürünü!” diyerek bitirdi.

İşte o paylaşım...


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