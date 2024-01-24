Saadet'ten 'İsveç' tepkisi: Türkiye, ABD dayatması ile karşı karşıya kalmıştır

Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:34

Güncelleme: 24.01.2024 - 19:21

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Necmettin Çalışkan, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesine ilişkin "Keşke uzaya kendi imkanlarımızla adam gönderebilseydik. Hindistan 75 milyon dolara kendi imkanlarıyla gönderirken, biz Elon Musk'a 55 milyon dolar ödeyerek bir adam göndermişsek ve sorulara kamuoyunu tatmin edici cevap verilememişse bir kez daha durup düşünmemiz gerekir." diye konuştu.

"Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin de hız kesmeden devam ettiğini" söyleyen Çalışkan, "Bu vahşete, Gazze'deki bebeklerin katliamına ortak olmak bu milletin tarihine, şanına asla yakışmaz." ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendiren Çalışkan, "Burada mesele, bir ülkenin NATO'ya üyeliğinden çok daha ötedir. Burada Türkiye, ABD dayatması ile karşı karşıya kalmıştır." yorumunu yaptı.

Deprem bölgesinde hala çok sayıda kayıp çocuk ve ceset olduğunu anlatan Çalışkan, "Deprem bölgesindeki kayıp çocukların; kaçırılmadan daha ziyade deprem nedeniyle ilk günlerdeki toplu definler sonucunda olduğunu düşünüyorum. Ama hükümet, sorunu görmezden gelerek kayıp çocuklar sorununu da kökten çözdü." diye konuştu.

Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ailesi bulunamayan refakatsiz çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinde açılan sorgu ekranının da kapatıldığını öne sürdü.