Saat verildi: Erdoğan açıklama yapacak

Yurt genelinde oy sayım işlemi sürerken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapacağı bilgisi paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:22
Saat verildi: Erdoğan açıklama yapacak
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 

Sandıklar açılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

SAAT VERİLDİ, AÇIKLAMA YAPACAK

Son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22.30'da kameralar karşısına geçeceği ve bir açıklama yapacağı öğrenildi.


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