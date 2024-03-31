Saat verildi: Erdoğan açıklama yapacak
Yurt genelinde oy sayım işlemi sürerken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapacağı bilgisi paylaşıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Sandıklar açılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.
SAAT VERİLDİ, AÇIKLAMA YAPACAK
Son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22.30'da kameralar karşısına geçeceği ve bir açıklama yapacağı öğrenildi.
31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri 31 Mart 2024 haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama