Erdoğan'dan 'saat 17.00' paylaşımı

Tüm Türkiye'de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:17
Erdoğan'dan 'saat 17.00' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum" dedi.

"ŞİMDİ SANDIKLARA, OYLARA SAHİP ÇIKMA VAKTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.


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