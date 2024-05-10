Sabah Haber Koordinatörü'nden 'Emniyet' iddiası: Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevlerinden uzaklaştırılan üst düzey isimlerin AKP'ye "17-25 Aralık benzeri bir emniyet kumpası" kurmak istediğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:42
Sabah Haber Koordinatörü'nden 'Emniyet' iddiası: Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan
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İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Kaplan'la ilgili soruşturmada alınan bu karar Emniyet'teki üst düzey isimlerin suç örgütleriyle ilişkilerine dair iddiaları alevlendirdi. İktidara yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki Sabah gazetesinin haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise gelişmelere ilişkin "17-25 Aralık benzeri kumpas" nitelemesinde bulundu. 

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şubeden  sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner İle Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan evet açığa alındı…

??Peki bu emniyet müdürleri AK Partili Bakanlara neden kumpas kurmak istedi? 

??Üç emniyet müdürü, durup dururken mi hadi AK Parti’ye kumpas kuralım mı dediler! 

??Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekili Mücahit Arslan ve İşadamı Sadık Soylu’yu soruşturmaya neden dahil etmek istediler! 

??Asıl soru şu: AK Partili üst düzey bu isimlere kumpas kurulma talimatını kim verdi?" 

"ANA HEDEF ERDOĞAN"

Üst düzey 3 emniyetçi tarafından AKP’ye "17-25 Aralık benzeri bir emniyet kumpası" kurulmak istendiğini öne süren Şimşek, "İçişleri Bakanlığı, derhal tüm sorumluları hızlıca tespit edip görevden almalı! AK Partili bakanlara kurulmak istenen bu kumpasın ana hedefi…Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır…  Uyanın artık! Ankara’nın göbeğinde devlete yine operasyon çekiliyor…" diye yazdı.

 

 

 

 

 

 


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