Taksim'e çelenk bırakmasına izin verilmeyen Emniyet Teşkilatı Sendikası: Emniyet teşkilatı çalışanları da emekçidir

1 Mayıs için Taksim'e çelenk bırakmasına izin verilmeyen Emniyet Teşkilatı Sendikası yaptığı açıklamada "Hayatın her alanında emniyet çalışanlarını temsil etmeye devam edeceğiz. Emniyet teşkilatı çalışanları da emekçidir" ifadelerini kullandı.

ANKA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:50
Taksim'e çelenk bırakmasına izin verilmeyen Emniyet Teşkilatı Sendikası: Emniyet teşkilatı çalışanları da emekçidir
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Sendika Genel Başkan Yardımcısı Ali Bütün, Edirnekapı Polis Şehitliği’ni ziyaret ederek "Yasal başvuru yapmamıza rağmen izin verilmemesi nedeniyle Edirnekapı Polis Şehitliği'nde bu vatan için kurşun yemiş, can vermiş emekçilerimizi bir kez daha yüreklerimizde anmak istedik" dedi.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için Taksim’de çelenk bırakmak isteyen Emniyet Teşkilatı Sendikası’na izin vermedi.

Sendikanın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği’ne yapılan başvurunun belgelerinin de paylaşıldığı açıklama şöyle:

"İstanbul Valiliği'ne zamanında gerekli resmi müracaatları yaparak, Emniyet Teşkilatında çalışan emekçilerinin sesi olmak ve 1 Mayıs'ın normalleşmesine katkı sağlamak için Taksim Meydanı'na çıkmak isteğimizi dile getirdik. Müracaat eden tüm sendikaların, Taksim Anıtı’na çelenk koymasına ve basın açıklamasına izin verilmesine rağmen sendikamıza izin verilmemiştir. Bizi Saraçhane Meydanı'na yönlendirmeye çalışanlara diyoruz ki; sizlerin oyununa gelmeyeceğiz. Bu teşkilatın sesi olmaya devam edeceğiz, sahipsiz bırakmayacağız. Diğer tüm hizmet sınıflarında bulunan memur sendikalarına izin verilirken Emniyet Teşkilatını temsilen yapılan tek başvurunun reddiyle mevcut durumun normalleştirilmesi engellenmiştir. Hayatın her alanında emniyet çalışanlarını temsil etmeye devam edeceğiz. Emniyet teşkilatı çalışanları da emekçidir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz".

''CAN VERMİŞ EMEKÇİLERİMİZİ BİR KEZ DAHA YÜREKLERİMİZDE ANMAK İSTEDİK''

Emniyet Teşkilatı Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali Bütün de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak, 1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü'nde, gönül isterdi ki Taksim Meydanı'nda emekçi emniyet mensuplarımız ile birlikte bugünü kutlayalım. Ancak yasal başvuru yapmamıza rağmen izin verilmemesi nedeniyle, yönetim kurulunun almış olduğu karar ile, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde bu vatan için kurşun yemiş, can vermiş emekçilerimizi bir kez daha yüreklerimizde anmak istedik. Şehitliğin kutsallığı, bizleri her zaman bir araya getirerek, ortak bir duygu ve gurur içinde buluşturuyor. Onların kahramanlığı ve fedakarlığı, bize vatan sevgisinin ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, onların mirasını yaşatma sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak, şehitlerimizin anısını daima yaşatmak, onların emanetini en iyi şekilde korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz".

İZİN VERİLMEMİŞTİ

Aralarında TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve Memur-Sen'in de bulunduğu 12 sendika ve meslek örgütü Valilik’ten izin alarak dün Taksim Anıtı'na çelenk koymuştu.  Emniyet Teşkilatı Sendikası'na ise çelenk bırakma izni verilmemişti.


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