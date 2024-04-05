Sabah programları yine gündemde... Dadı Meryem 'çocuk katili' çıktı: Hapisten çıktıktan sonra 'cinsiyet' değiştirmiş

İşlenen konular ve canlı yayına yaşanan anlar sebebiyle sıklıkla tartışma konusu olan sabah programları, bu kez yeni bir olayla gündeme geldi. Esra Erol'un programına Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçekler damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:15
Sabah programları yine gündemde... Dadı Meryem 'çocuk katili' çıktı: Hapisten çıktıktan sonra 'cinsiyet' değiştirmiş
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Esra Erol'da programında işlenen konular sık sık sosyal medyanın gündemine otururken; program bu defa Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçeklerle ses getirdi.

Programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterdi.

Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını mesajlarını yakaladığını söyledi.

CİNAYETİ KABUL ETTİ

Esra Erol canlı yayında "Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın" diyerek dadı Meryem'e işlediği suçu sordu. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem "Cinayet suçundan 9 yıl yattım" dedi.

Esra Erol "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın" ifadelerini kullandı.

Meryem ise "O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum" diyerek kendini savundu.

Esra Erol olayın ayrıntılarını da anlattı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Cinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği öğrenildi.


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