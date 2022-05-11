Sabahat Akkiraz'dan sert tepki: Sırada kadınları taşlamak mı var?
Türk Halk Müziği'nin usta sanatçılarından Sabahat Akkiraz, 'rakılı fotoğraf'a tutuklama istemi ve Eskişehir'deki festival yasağına tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımında "Sırada ne var; Etek giyen, kolları görünen kadınları mı taşlayacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.
Eski CHP İstanbul Milletvekili ve halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Pegasus çalışanına 'rakılı fotoğraf' paylaşımı için tutuklama istenmesi ve Eskişehir'de Anadolu Fest'in iptal edilmesi üzerinden son dönemdeki ceza ve yasaklara sert tepki gösterdi.
Sabahat Akkiraz, Anadolu Fest için “Eskişehir’de cemaatler istiyor, kadınlı erkekli içki içiyorlar, istenmedik görüntüler oluşuyor diye festival iptal ediyorsun” dedi.
Akkiraz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Eskişehir’de cemaatler istiyor, kadınlı erkekli içki içiyorlar, istenmedik görüntüler oluşuyor diye festival iptal ediyorsun..
Savcı rakılı fotoğraf için tutukluluk istiyor.
Sırada ne var;
Etek giyen, kolları görünen kadınları mı taşlayacaksınız?
İçkili mekanları mı basacaksınız?”
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