Sabiha Gökçen metrosu için tarih bir kez daha değişti
İstanbul Havalimanı metrosunun açılışı için beş kez ertelemeli tarih açıklayan Bakan Karaismailoğlu’nun bir “müjdesi” daha gecikecek. Karaismailoğlu, Aralık 2021, Nisan, Haziran ve Ağustos 2022 tarihlerini verdiği Sabiha Gökçen metrosu için şimdi de bu ayı işaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son dönemde metro hatları özelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Karaismailoğlu, aynı zamanda İstanbul’da Bakanlığınca yapılan metrolara da açılış tarihleri vaat ediyor. Ancak tarihler alt alta getirildiğinde Karaismailoğlu’nun sürekli erteleme yaptığı ortaya çıkıyor.
İktidara yakın medyanın her seferinde “müjde” başlıklarıyla duyurduğu tarihlerde hizmet bir türlü başlamıyor. Cumhuriyet, 31 Ağustos 2022’de “Beş farklı tarih açıkladı” başlıklı haberiyle Bakan Karaismailoğlu’nun İstanbul Havalimanı metrosu için söz verdiği tarihlerin tutmadığını gündeme getirdi.
Bu gelişmenin ardından Karaismailoğlu, önceki gün AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın Sancaktepe’de yaptığı Yüz Yüze 100 Gün programında yaptığı konuşmada Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun bu ay hizmete sunulacağını söyledi. Ancak Karaismailoğlu aynı metro hattı için daha önce 4 ayrı açılış tarihi vadetti, hiçbiri gerçekleşmedi.
(Cumhuriyet, 31 Ağustos 2022’de “Beş farklı tarih açıkladı” başlıklı haberiyle verilen sözlerin tutulmadığını gündeme getirmişti.)
Karaismailoğlu’nun Sabiha Gökçen metrosuna ilişkin açıklamaları şöyle:
TUTULMAYAN SÖZLER
- Aralık 2021: Karaismailoğlu, Temmuz 2020’de Sabiha Gökçen metro inşaatını yerinde inceledikten sonra, “Hedefimiz 2021 yılı sonuna doğru yolcu taşımak” ifadesiyle açılış için Aralık 2021’i işaret etti.
- Nisan 2022: Karaismailoğlu, ilk hedefin tutmadığı Aralık 2021’de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu dört ay sonra hizmete açıyoruz” diyerek tarihi Nisan 2022 olarak revize etti.
- Haziran 2022: TBMM’deki konuşmadan günler sonra Ocak 2022’de metro hattındaki çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, “Hattı bu yılın ilk yarısında tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. Açılış Haziran 2022’ye ertelendi.
- Ağustos 2022: Karismaioğlu, henüz haziran gelmeden açılışı bir kez daha öteledi. Nisan 2022’de şantiye çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar yemeğinde, “En geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız” dedi.
- Eylül 2022: Karaismailoğlu, önceki gün Sancaktepe’de katıldığı AKP’nin Yüz Yüze 100 Gün programında “Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız” ifadesiyle açılış için bu ayı işaret etti. İstanbullular, yapımına 2015’te başlanan metronun açılmasını bekliyor.
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