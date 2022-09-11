Sabiha Gökçen metrosu için tarih bir kez daha değişti

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son dönemde metro hatları özelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Karaismailoğlu, aynı zamanda İstanbul’da Bakanlığınca yapılan metrolara da açılış tarihleri vaat ediyor. Ancak tarihler alt alta getirildiğinde Karaismailoğlu’nun sürekli erteleme yaptığı ortaya çıkıyor.

İktidara yakın medyanın her seferinde “müjde” başlıklarıyla duyurduğu tarihlerde hizmet bir türlü başlamıyor. Cumhuriyet, 31 Ağustos 2022’de “Beş farklı tarih açıkladı” başlıklı haberiyle Bakan Karaismailoğlu’nun İstanbul Havalimanı metrosu için söz verdiği tarihlerin tutmadığını gündeme getirdi.

Bu gelişmenin ardından Karaismailoğlu, önceki gün AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın Sancaktepe’de yaptığı Yüz Yüze 100 Gün programında yaptığı konuşmada Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun bu ay hizmete sunulacağını söyledi. Ancak Karaismailoğlu aynı metro hattı için daha önce 4 ayrı açılış tarihi vadetti, hiçbiri gerçekleşmedi.

(Cumhuriyet, 31 Ağustos 2022’de “Beş farklı tarih açıkladı” başlıklı haberiyle verilen sözlerin tutulmadığını gündeme getirmişti.)



Karaismailoğlu’nun Sabiha Gökçen metrosuna ilişkin açıklamaları şöyle:

TUTULMAYAN SÖZLER